BRÖTJE erneut vom Handelsblatt ausgezeichnet

„Wenn Sie das nächste Mal ein Produkt der Kategorie Energie & Wärme kaufen, welche der folgenden Marken würden Sie in Betracht ziehen?“ Diese Frage stellte das Forschungsinstitut YouGov im Auftrag des Handelsblattes an Nutzer von Heizungsanlagen. Die Ergebnisse für BRÖTJE: 54,8 Scorepunkte und ein Plus von 3,6 im Vergleich zum Vorjahr. Damit gehört das Unternehmen aus Rastede zu den Top 5 der Branche.

Neue Kundschaft ist wertvoll, treue Kundschaft noch wertvoller. Gemäß dem Credo „Einfach näher dran“ setzt BRÖTJE daher konsequent auf engagiertes Teamplay. Am jeweils individuellen Heizungsprojekt pflegen firmeninterne Fachleute, Handwerkspartner und Endabnehmer einen vertrauensvollen Austausch und freuen sich über erfolgreich installierte Anlagen. Die Zufriedenheit der Nutzer zeigt sich bei der Siegelvergabe des Handelsblattes: Die Wirtschafts- und Finanzzeitung zeichnet BRÖTJE für eine hohe Kundentreue aus.

Zweiter Handelsblatt-Preis in Folge

Die Auszeichnung basiert auf einer Datenerhebung im Rahmen der BrandIndex-Befragung im Markentracking durch YouGov. Dazu wurden im Jahr 2021 rund eine Million Konsumenten interviewt. Die Teilnehmer gaben Auskunft, ob sie bereits Kunde einer Marke waren und welche Marke sie innerhalb der Kategorie „Energie & Wärme“ erneut kaufen würden. Prämiert wurde die Veränderung zum Vorjahr – die Top 5 konnten sich demnach bei der Kundentreue am stärksten verbessern.

Mindestens 150 Kundennennungen für eine Marke waren erforderlich, um in die Bewertung einzufließen. Ermittelt wurden der Prozentsatz derer, die eine Marke wieder kaufen würden, und die Abweichung zum Vorjahreswert in Prozentpunkten. Die Top 5 erreichten nur die Unternehmen, die ein Plus von mehr als 0,5 Prozent erzielten. BRÖTJE erhielt 3,6 zusätzliche Scorepunkte und platzierte sich unter den Favoriten der Branche.

Für BRÖTJE ist es die zweite Handelsblatt-Auszeichnung in Folge. Bereits 2021 war das Unternehmen bei einer Konsumentenumfrage in die Top 5 der Handelsblatt-Kategorie Energie & Wärme gewählt worden. Für eine besonders hohe Weiterempfehlungsrate in ihrer Bestandskundschaft hatten die norddeutschen Heiztechnikexperten das Siegel „Aufsteiger des Jahres – Kundenempfehlung 2021“ erhalten.