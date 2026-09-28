Flexibel in der Montage, sicher in der Aufstellung: Für die Wärmepumpe BLW Mono.1 gibt es unter anderem eine Wandhalterung, einen versenkbaren Montagesockel, einen anthrazitfarbenen Designsockel und eine Rückseitenverkleidung. Bilder: August Brötje GmbH, Rastede

Stabilisieren, schützen und verschönern leicht gemacht: Für die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono.1 gibt es eine Reihe von schnell montierbaren Aufstellsets. Sie eröffnen Installationsteams und Planern wertvollen Spielraum bei der Platzierung des Außengeräts.

Einen geeigneten Aufstellort für die neue Wärmepumpe zu finden, kann sich anspruchsvoll gestalten: Technisch bedingte Mindestabstände müssen eingehalten werden. Zudem spielen Bodenverhältnisse, Leitungsführung, Schallschutz und ästhetische Aspekte eine wichtige Rolle. Der Heizungshersteller BRÖTJE hat daher im Austausch mit dem Fachhandwerk mehrere praktische Ergänzungssets entwickelt. Damit lässt sich die Außeneinheit des Monoblock-Modells BLW Mono.1 auf nahezu jedem Untergrund einfach und sicher installieren.

Der Montagesockel SWP C aus leichtem Aluminium wird ins Erdreich eingebracht und mit Rollkies befüllt. So schafft er auch in unebenem Gelände eine solide Basis für die Wärmepumpe. Der Designsockel DSWP in anthrazitfarbener Lackierung lässt sich auf den Montagesockel aufsetzen. Alternativ kann er direkt auf einer stabilen Betonplatte mit Kondensatablauf befestigt werden. Beide Sockel wurden so konzipiert, dass zwei Leitungsführungen möglich sind. Die hydraulischen Anschlüsse lassen sich entweder auf der Rückseite der BLW Mono.1 anbringen oder nach unten durch den Boden führen. Mit vorgebautem Designsockel ist von der Erdleitung nichts mehr zu bemerken.

Wer möchte, kann die Geräterückseite mit einer Designverkleidung DVR versehen. Damit macht die frei aufgestellte Wärmepumpe aus jedem Blickwinkel eine ansprechende Figur und ist bestens gegen Witterungseinflüsse gewappnet.

Mit einem schwingungsdämpfenden Gummifuß lassen sich bei Bedarf die Schallemissionen der Wärmepumpe reduzieren. Für Außeneinheiten bis 180 kg mit einem einzelnen Gebläse ist zudem die schwingungsdämpfende Wandhalterung WH SD C erhältlich. In allen Aufstellsituationen läuft das Kondensat auf der Unterseite der Wärmepumpe ab und versickert im darunterliegenden Kiesbett.

Um das Außengerät an den gewünschten Ort zu bringen, empfiehlt sich die wiederverwendbare Transporthilfe THWP. Stabile Gurte erlauben es drei bis sechs Personen, die Last damit rückenfreundlich zu tragen. Wird ein Kran eingesetzt, können Gurte und Gestänge zu einer Hängevorrichtung zusammengefügt werden.