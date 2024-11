Auf der GET Nord in Halle A1 am Stand A1.342 freut sich das BRÖTJE Team auf interessierte Branchenpartner. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

BRÖTJE auf der GET Nord: Zukunftssichere Lösungen für das Fachhandwerk

Der norddeutsche Wärmespezialist BRÖTJE begrüßt interessierte Besucherinnen und Besucher auf der GET Nord der Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima zwischen dem 21. und 23. November 2024 in Hamburg. In Halle A1 am Stand A1.342 präsentiert das Rasteder Unternehmen neben Hybridheizungsmodellen seine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono.1 dem interessierten Fachpublikum.