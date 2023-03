Haben sich über das rege Interesse am BROEN-Messestand gefreut (v. l. n. r.): Peter Rygaard (Vertriebsleiter Building Installation Nordic), Morten Davids (Vertriebsleiter Full Flow), Peter Larsen (Vertriebsleiter Ballofix), Andreas Gutzmann (Gebietsleiter Full Flow Deutschland), Kenneth Jorgensen (Projekt Manager OEM) und Per Johansson (Global Productmanager Full Flow) Fotonachweis: BROEN Valve Technologies

BROEN Valve Technologies blickt auf fünf erfolgreiche Messetage zurück: Der dänische Armaturenspezialist, der Teil der Aalberts-Gruppe ist, hat auf der ISH 2023 unter anderem eine neue Armaturenserie gezeigt – mit großem Erfolg. „Unser Stand war an allen Tagen gut besucht“, so das Fazit von Andreas Gutzmann, Gebietsleiter für Deutschland bei BROEN.

Drei- bis vierhundert Besucher täglich zählte BROEN am ISH-Stand in Halle 5.1. „Neben vielen Installateuren aus Deutschland haben wir auch Vertriebshändler, OEMs und Großhändler aus aller Welt begrüßt, von Skandinavien über Osteuropa bis hin zu Neuseeland. Auch einige Berater und Bauunternehmer haben den Weg zu uns gefunden, was uns sehr gefreut hat“, resümiert Andreas Gutzmann. Die Strategie des Ausstellers ist aufgegangen: „Die beiden 3D-gedruckten Ventile waren wieder ein sehr effizienter Blickfang und sorgten für viel Aufmerksamkeit“, so Gutzmann.

Kernprodukte auf der Weltleitmesse waren BROEN FULL FLOW und BROEN BALLOFIX®. Die Neuheit BROEN FULL FLOW ist ein Kugelhahn, der insbesondere durch seine Flexibilität in der Anwendung überzeugt: Da Materialstandards und Technologien einheitlich sind, kann BROEN FULL FLOW problemfrei und in DN10 bis DN50 in allen Systemen eingesetzt werden, ob für Trinkwasser, Warmwasser, Heizung, Kühlung oder Druckluft. Der Anschluss erfolgt wahlweise mit Pressfitting, Innen- oder Auβengewinde sowie mit Überwurfmutter.

Mit der Produktlinie BROEN BALLOFIX® bietet der Armaturenhersteller das vielfältigste Kugelhahnsortiment der Branche. Neben den Standardkugelhähnen mit Innengewinde- und Außengewindeanschlüssen umfasst das Programm außerdem Ausführungen mit Filter, Winkel, exzentrische Ventile, Rückschlagventile, Rotguss und viele weitere Variationen. „Mit BROEN FULL FLOW und BROEN BALLOFIX® werden wir den heutigen wie künftigen Anforderungen an Verlässlichkeit, Effizienz und Qualität gerecht”, schließt Andreas Gutzmann.

Filmische Impressionen vom BROEN-Stand auf der ISH 2023 gibbt es auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens