Der Schmutzfänger soll gereinigt werden. Dazu soll mal schnell der Vorlauf der schon etwas älteren Heizungsanlage abgesperrt werden.

Die Kanten des aus hauchdünnem Blech gefertigten Hebels der Absperrarmatur hinterlassen direkt einen bleibenden Eindruck in Fingern und Handfläche. Da hilft die dürftige Alibi-Kunststoff-Beschichtung auch nicht mehr. Auch die 90°C, die 1:1 über den Griff auf die Hand übertragen werden, erhöhen das Vergnügen nicht wirklich.

Die Lösung ist der Absperrkugelhahn BROEN Full Flow.

Der Hebel besteht aus einer ergonomisch geformten Kunststoffschale ohne Ecken und Kanten.

Ein echter „Handschmeichler“, man möchte den BROEN Full Flow nicht mehr aus der Hand geben.

Die Schale aus stabilem PA6 gewährt zudem noch eine gute thermische Trennung. Sie schützt so vor hohen Temperaturen des Heizungswassers.

Bei tiefen Temperaturen kann sie Kondensation verhindern.

Schließlich ist der Kugelhahn BROEN Full Flow für Dauertemperaturen von -35°C bis +135°C geeignet.

Als Zugabe ziert ein Piktogramm als Stellungsanzeige den Griff. Das macht besonders bei unseren anderen Betätigungen Sinn, über die wir demnächst hier berichten.

Unter der Griffschale befindet sich der eigentliche, stabile Hebel aus rund 4mm starkem C-Stahl bzw. Edelstahl, der die Kraft überträgt.

Über BROEN:

BROEN ist der weltweit führende Hersteller von Kugelhähnen und ist auf 3 Kontinenten tätig mit Hauptmärkten in Europa, USA und China.

Seit mehr als 70 Jahren ist BROEN weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von zuverlässiger und intelligenter Armaturentechnologie für die Steuerung und Regelung von Wasser, Luft, Gas und Öl. BROEN liefert Ventillösungen für HVAC Anwendungen in den Sektoren Wohnungsbau, Commercial und Industrie und ist ein führender Anbieter von Absperrarmaturen in Fernwärme- und Kältesystemen.

Unsere Erfahrungen basieren auf einem intensiven, weltweiten Kundendialog und bilden die Basis für zuverlässige und ebenso bewährte wie innovative Armaturenkonzepte mit umfassenden Qualitätseigenschaften. Die BROEN Armaturengruppe mit ihrem Hauptsitzt in Assens – Dänemark ist Teil der Aalberts Industries NV.