Und trotzdem finden wir in Heizungssystemen noch überwiegend Absperrungen mit reduziertem Durchgang.

Hier wird in Summe ein ebenso enormer wie sinnloser Druckverlust erzeugt. Die teuer erzeugte Pumpenleistung wird gleich wieder vernichtet.

Die Lösung ist der Absperrkugelhahn BROEN FullFlow. Mit vollem Durchgang optimiert er den Druckverlust über die Armatur auf das technisch machbare Minimum.

Der Energieaufwand zum Betrieb des Systems wird so deutlich verringert, die Pumpenleistung kann reduziert werden.

Ein gigantisches Einsparungspotential!

Über BROEN:

BROEN ist der weltweit führende Hersteller von Kugelhähnen und ist auf 3 Kontinenten tätig mit Hauptmärkten in Europa, USA und China.

Seit mehr als 70 Jahren ist BROEN weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von zuverlässiger und intelligenter Armaturentechnologie für die Steuerung und Regelung von Wasser, Luft, Gas und Öl. BROEN liefert Ventillösungen für Heizungs-, Kälte- und Sanitäranwendungen in den Sektoren Wohnungsbau, Commercial und Industrie und ist ein führender Anbieter von Absperrarmaturen in Fernwärme- und Kältesystemen.

Unsere Erfahrungen basieren auf einem intensiven, weltweiten Kundendialog und bilden die Basis für zuverlässige und ebenso bewährte wie innovative Armaturenkonzepte mit umfassenden Qualitätseigenschaften. Die BROEN Armaturengruppe mit ihrem Hauptsitzt in Assens – Dänemark ist Teil der Aalberts Industries NV.