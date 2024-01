Alle BROEN Full Flow Kugelhähne sind entweder mit einer kurzen oder langen Spindel verfügbar.

Die lange Spindel ist ein integrierter nicht drehender Teil des Ventils.

Sie ist einteilig mit dem Kugelhahngehäuse verschweißt.

Wackelige Spindel-Verlängerungen sind unnötig.

Das stellt eine korrekte Isolierung rund um die Spindel auch für Kälteanwendungen sicher.

Der BROEN Full Flow ist für Temperaturen von -35°C bis +135°C Dauerbelastung geeignet.

Durch die schlanke Bauweise des Kugelhahns wird eine ordnungsgemäße Isolierung ohne die Verwendung spezieller, teurer Isolierkappen sichergestellt.

Die Isolierung kann mit BROEN Full Flow mit hoher Spindel z.B. für Kälteanwendungen in doppelter Isolierbauhöhe nach den strengsten Standards diffusionsdicht verklebt erfolgen.

So wird – zusammen mit der thermisch getrennten Griffoberfläche - nachhaltig Kondensatbildung verhindert.

Über BROEN:

BROEN ist der weltweit führende Hersteller von Kugelhähnen und ist auf 3 Kontinenten tätig mit Hauptmärkten in Europa, USA und China.

Die Produktion der Fill Flow Kugelhähne erfolgt ausnahmslos im Stammwerk in Dänemark.

Seit mehr als 70 Jahren ist BROEN weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von zuverlässiger und intelligenter Armaturentechnologie für die Steuerung und Regelung von Wasser, Luft, Gas und Öl. BROEN liefert Ventillösungen für HVAC Anwendungen in den Sektoren Wohnungsbau, Commercial und Industrie und ist ein führender Anbieter von Absperrarmaturen in Fernwärme- und Kältesystemen.

Unsere Erfahrungen basieren auf einem intensiven, weltweiten Kundendialog und bilden die Basis für zuverlässige und ebenso bewährte wie innovative Armaturenkonzepte mit umfassenden Qualitätseigenschaften. Die BROEN Armaturengruppe mit ihrem Hauptsitzt in Assens – Dänemark ist Teil der Aalberts Industries NV.

