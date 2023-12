BROEN Valve Technologies ist stolz auf 75 Jahre engagierter Innovation und Leistung in der Armaturentechnik zu feiern. Seit unserer Gründung im Jahr 1948 haben wir unermüdlich daran gearbeitet, unseren Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern.

Die Geschichte von BROEN A/S

Es war die Nachhaltigkeit und das ausgeprägte Unternehmertum in seiner DNA die Poul Broen das Unternehmen 1948 in Kopenhagen, Dänemark, gründen ließen. Er konstruierte das erste automatische Duschventil, das effizient die richtige Menge an heißem Wasser mit einer eingebauten automatischen Abschaltfunktion lieferte.

Dies war der Beginn der BROEN Reise zur Entwicklung innovativer Ventil- und Armaturenlösungen. Im Jahr 1960 zog das Unternehmen nach Assens auf der Insel Fünen, wo es auch heute noch ansässig ist. BROEN erfindet und patentiert den Mini-Kugelhahn BALLOFIX®, mit dem wir uns auf dem Armaturenmarkt etablieren konnten.

Heute ist die BROEN-Gruppe ein internationaler Marktführer in der Armaturentechnologie und wir sind auf drei Kontinenten mit starken Aktivitäten in Europa, China und den USA vertreten - und die BROEN-Gruppe ist heute auch Teil der niederländischen Aalberts N.V.-Gruppe.

BROENs Anspruch auf eine nachhaltige Produktentwicklung

BROEN hat die Entwicklung der Kugelhahnindustrie sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene geprägt und angeführt. Wir haben kontinuierlich fortschrittliche Technologien und Lösungen entwickelt und umgesetzt, die die Effizienz, Sicherheit und Leistung unserer Produkte verbessert haben. Dies hat dazu beigetragen, den Standard für Ventile und Armaturen in allen Branchen zu erhöhen.

Zu unseren Grundwerten gehört das kontinuierliche Streben nach neuen, technologisch und ökologisch nachhaltigen Lösungen. Unsere Produkte werden mit Blick auf Energieeffizienz, Ressourcenoptimierung und Langlebigkeit entwickelt.

Vier Produktsparten - eine Vision

BROEN BALLOFIX®, BROEN BALLOMAX®, BROEN FULL FLOW und BROEN Clorius Control sind die Eckpfeiler unseres Produktportfolios und ein Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit.

Bei BROEN sind wir stolz auf unsere vier Produktmarken, von denen jede ihre eigenen einzigartigen Stärken und Anwendungen hat.

Sie tragen dazu bei, einige der größten Herausforderungen der Zukunft in Bezug auf nachhaltiges Bauen, effiziente Lösungen für die Energiewirtschaft und energiesparende Produkte für die Schiffsindustrie bereitzustellen.

Wir danken Ihnen!

Wir möchten uns bei unseren engagierten Mitarbeitern, treuen Partnern und geschätzten Kunden dafür bedanken, dass sie in den letzten 75 Jahren Teil unseres erfolgreichen Weges waren und weiterhin sind.

Wir freuen uns darauf, Ihnen auch in den kommenden Jahrzehnten branchenführende Produkte zu liefern.