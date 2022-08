Wir sind Hersteller von hochwertigen Sanitärwerkzeugen. Unsere Anwender sind die Handwerker(innen) der SHK-Branche. BRINKO vertreibt seine Produkte seit 160 Jahren mit wachsendem Erfolg ausschließlich über den Fachgroßhandel in Deutschland, Österreich und in vielen weiteren Ländern Europas.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst

Vertriebsgebiet Köln/Bonn/Pfalz/Saarland

Ihre Aufgaben

Sie sind verantwortlich für den Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen im genannten Vertriebsgebiet.

Sie übernehmen die Neukundenakquise, begleiten den Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss und pflegen aktiv diese Kundenbeziehungen.

Sie präsentieren unsere Produkte und technischen Lösungen im Sanitärgroßhandel und den SHK-Handwerksbetrieben.

Sie wirken an Messen und Kundenschulungen mit.

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugsweise in der SHK-Branche, oder kaufmännische Ausbildung mit technischer Affinität und Vertriebserfahrung.

Eine praktische und zielorientierte Denk- und Arbeitsweise.

Flexibilität, Mobilität (Führerscheinklasse B) und Reisebereitschaft sind für Sie selbstverständlich.

Sie verfügen über ein souveränes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.

Wir bieten Ihnen

Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem sympathischen Team, eine attraktive Vergütung mit leistungsorientiertem Einkommensanteil sowie einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung, iPhone und iPad. Es erwartet Sie ein sicherer und spannender Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, erfolgreichen, familiengeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien. Seit dem 01.01.2020 gehört die BRINKO GmbH als 100%ige Tochter zur Unternehmensgruppe HAUPA (www.haupa.com).



Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehalts­vorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@brinko.de.



BRINKO GmbH

Personalabteilung

Freiheitstraße 17

42853 Remscheid



Wir freuen uns auf Sie!