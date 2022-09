Mit dem Abgasanalysegerät BRIGON 550 erledigen Sie Ihre Messungen an Heizungsanlagen einfach und schnell im Handumdrehen.

Ermittelt werden Verbrennungsluft- und Abgastemperatur, Abgasverlust bzw. Wirkungsgrad sowie Kohlendioxid-(CO2-) und Kohlenmonoxid-(CO-)Gehalt. CO2/CO, Lambda sowie ein Messprogramm für die Vor-/Rücklauftemperatur-messung sind möglich.

Neben dem Vorteil der tatsächlichen Schadstoffmessung (keine Umrechnung über O2!) hat die optische CO2-Infrarotmesszelle eine erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Sensoren. In Verbindung mit dem langlebigen CO-Sensor, der zusätzlichen serienmäßigen Spülpumpe zum Sensorschutz und den einzigartigen Wartungspauschalen sind die Wartungskosten bereits beim Kauf ersichtlich und die jährliche Verlängerung der Gewährleistung steigert die Einsatzfähigkeit.

Die Anzeige auf dem kontrastreichen, beleuchteten 6-Zeilendisplay erfolgt abhängig von der Messaufgabe in sofort erreichbaren Messfenstern, mit dem AUX-Fenster können Sie sich zusätzlich ein individuelles Mess-Fenster einstellen.



Je nach Messaufgabe stehen Speicherplätze zur Verfügung, die Ausgabe erfolgt per drahtloser Infrarot-Druckerschnittstelle.

Das BRIGON 550 ist TÜV-geprüft nach der europäischen Norm EN 50379 Teil 1 und Teil 2 (CO nach Teil 3 für Installations- und Wartungsarbeiten) und entspricht damit den Anforderungen für Ihre qualifizierte Arbeit.

Das 7-JAHRE-Sicherheitspaket, so sicher mit BRIGON

jährliche Rezertifizierungs-Kalibrierung zur Sicherung IHRES Arbeitsergebnisses

jährliche Reinigung, Überprüfung, Austausch von Verbrauchsteilen inkl. Sensoren, Akkus etc. für die beste Betriebsbereitschaft und Messgenauigkeit IHRES Werkzeuges

bis zu 7 Jahre Gewährleistung auf das gesamte Gerät OHNE Wartungsvertrag

SIE registrieren Ihr BRIGON nach Neukauf

BRIGON erinnert Sie jährlich an die Rezertifizierung mit Wartung

