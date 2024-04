WASTL Industrievertretungen mit Sitz in Emertsham, Landkreis Traunstein, steht für Verlässlichkeit und langfristige Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Sanitärindustrie und Fachhandel. Inhaber Patrick Wastl kennt die Sanitärbranche aus dem Effeff. Sein Netzwerk und Erfahrungsschatz speist sich aus zahlreichen erfolgreichen Karrierestationen, die seiner Tätigkeit als Unternehmer vorausgingen. Die Erweiterung – just zum 10-jährigen Firmenjubiläum – seines Portfolios um glassdouche kommentiert Patrick Wastl geradezu enthusiastisch: "glassdouche ist premium pur. Das Design, die Technologie, die Fertigungsqualität sind absolut überzeugend – diese Produkte machen Spaß und haben Potential!".

Auch glassdouche Geschäftsführer Erich Hofer freut sich sichtlich über seine neue Industrievertretung: "Patrick Wastl und sein Team vereinen höchste fachliche Kompetenz mit sehr sympathischer, charakterstarker Persönlichkeit – damit sind sie ideale Botschafter für die Marke glassdouche und passen perfekt zu uns."

Das Produkt- und Leistungsspektrum von glassdouche umfasst Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Montage technologisch ausgereifter und ästhetisch anspruchsvoller Glasduschen, Laserdesign-Duschen, Leuchtwände sowie Zubehör für zeitgemäße Bäder anspruchsvoller Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Hotels und Kliniken. glassdouche bekennt sich unmissverständlich zum dreistufigen Vertriebsweg mit seinen Vorteilen für Handel, Handwerk und Endkunden. glassdouche Produkte finden sich daher ausschließlich in den professionellen Ausstellungen des Sanitärgroßhandels, sind exklusiv über das Fachhandwerk zu beziehen und werden individuell nach Aufmaß gefertigt.