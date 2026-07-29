Bei der Planung und Ausführung von Brandschutzabschottungen kommt es auf jedes Detail an. Schon vermeintlich kleine Abweichungen können die Wirksamkeit der Abschottung beeinträchtigen und im Brandfall erhebliche Folgen für Personen und Gebäude haben. Umso wichtiger ist es, kritische Einbausituationen frühzeitig zu erkennen und fachgerecht zu lösen.

In unserem Live-Webinar erfahren Sie, welche Fallstricke in der Praxis besonders häufig auftreten und wie Sie diese vermeiden können. Anhand konkreter Beispiele erläutern wir zudem besondere Lösungsmöglichkeiten und zeigen, worauf bei Leitungsdurchführungen durch Wände sowie bei Fußbodenheizungen zu achten ist.

Darüber hinaus beleuchten wir die Abschottung in Schachtwänden und erklären, welche Anforderungen für eine sichere und regelkonforme Ausführung berücksichtigt werden müssen. Im Mittelpunkt stehen dabei praktische Hinweise, die sich direkt auf Planung und Baustelle übertragen lassen.

Das Webinar richtet sich an ausführende Gewerke, Fachplaner, Sachverständige und alle, die ihr Wissen über fachgerechte Brandschutzabschottungen in der Gebäudetechnik vertiefen möchten.

Fallstricke bei Brandschutzabschottungen und mögliche Risiken

11. August 2026

Beginn 09:15 Uhr

Dauer ca. 45 Minuten

Inhalte

Vermeidbare Fehler auf Baustellen

Sonderlösungen

Leitungsführung durch Wände (inkl. Fußbodenheizung)

Möglichkeiten für Abschottungen in Schachtwänden

Referent/Experte: Karl-Heinz Ullrich, Sachverständiger und Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Jetzt anmelden

Übersicht über die nächsten Webinare der Walraven-Akademie:

27. August 2026, Beginn 09:45 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

17. September 2026, Beginn 09:30 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten

Walraven-Akademie – Fachwissen für Planung und Ausführung

Mit der Walraven-Akademie geben wir unser technisches Know-how rund um Befestigungs- und Brandschutzlösungen gezielt weiter. Die Inhalte orientieren sich an konkreten Fragestellungen aus der technischen Gebäudeausrüstung und richten sich an Fachplaner, ausführende Unternehmen, Brandschutzverantwortliche und den Fachhandel.

In unseren Webinaren und Schulungen bereiten wir technische Zusammenhänge verständlich und anwendungsnah auf. So unterstützen wir die Teilnehmer dabei, komplexe Anforderungen besser einzuordnen und bei der Planung und Ausführung sicher umzusetzen.

Weitere Informationen, kommende Termine und Anmeldung zur Walraven-Akademie auf bzw. über:

Webseite Walraven-Akademie

Mail an akademie.de(at)walraven.com

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.