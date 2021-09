Pressemeldung

Anschaulich werden die Grundlagen des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes vermittelt – immer mit dem Fokus auf die Handhabung in der Praxis Copyright: DOYMA GmbH & Co

Die FeuerTrutz, die internationale Leitmesse für den vorbeugenden Brandschutz, findet in diesem Jahr als hybride Veranstaltung statt: sowohl als klassische Präsenzveranstaltung im Messezentrum Nürnberg als auch digital. Die DOYMA GmbH & Co ist selbstverständlich auch vertreten, hat sich aber für die rein digitale Teilnahme entschieden und liefert neben spannenden Produktnews auch jede Menge Know-how in Form von Vorträgen und Round Tables.

DOYMA hat für die Besucher der Feuertrutz 2021, die vom ^18. bis 19. Oktober 2001 stattfindet, einiges vorbereitet: Neben der Vorstellung eines neuen, innovativen Brandschutzprodukts aus dem Curaflam® Sortiment wird Know-how aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes vermittelt. Carsten Janiec, Leitung Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme, referiert auf der FeuerTrutz zum Thema "Rohrabschottungen leicht gemacht!" und lädt anschließend zur Diskussionsrunde.

Darüber hinaus spricht Janiec mit Prof. Dr. Eugen Nachtigall über das Thema "Abschottungen in der Fachbauleitung Brandschutz". Auch hier sind die Zuschauer aufgerufen, fleißig mitzudiskutieren. Neben den Vorträgen finden zwei Round Tables statt. Die Themen: "Brandschutz trifft Wärmeschutz – Lassen Sie sich überraschen" und "Sonderlösungen: Brandschutz & Abdichtung".

Natürlich stellt DOYMA auch wieder ein Kontingent von Freikarten für die Veranstaltung zur Verfügung. Alle Informationen gibt es unter https://doy.ma/feuertrutz2021