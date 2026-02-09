Die SHK+E ESSEN, das erste große Event des Jahres für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro, startet ab sofort den Ticketverkauf. Fachbesucher können ihre Eintrittskarten jetzt bequem im Onlineshop unter www.shke-essen.de erwerben.

Vom 17. bis 20. März 2026 versammelt die SHK+E ESSEN in der Messe Essen über 300 Aussteller aus 16 Ländern und bietet damit eine starke Plattform für das SHK- und E-Handwerk. Die Fachmesse richtet sich an Handwerksbetriebe, Planer, Architekten, Ingenieure sowie Entscheider aus Industrie und Großhandel. Präsentiert werden aktuelle Produkte, Systeme und Dienstleistungen aus den Bereichen Heizungs- und Energietechnik, Sanitär- und Klimatechnik sowie Elektrotechnik. Ergänzt wird das Ausstellungsangebot durch ein praxisnahes Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Sonderschauen und vielfältigen Networking­Möglichkeiten.

Attraktive Online-Ticketpreise

Der Ticketkauf im Vorfeld bietet deutliche Preisvorteile: Eine Tageskarte kostet online 23 Euro, an der Tageskasse 46 Euro. Ermäßigte Tickets sind online für 12,50 Euro erhältlich, vor Ort für 25 Euro.

Wichtiger Hinweis zur Tageskasse:

Für einen schnelleren und komfortableren Service setzt die Messe Essen an der Tageskasse auf ein modernes, digitales Kassensystem. Daher ist dort während der kommenden SHK+E ESSEN keine Barzahlung mehr möglich. Besucher können bequem bargeldlos mit Debitkarte (Girokarte/EC-Karte, Maestro- oder V-Pay-Karte) sowie mit Kreditkarte (Mastercard oder Visa) bezahlen.

Öffnungszeiten der SHK+E ESSEN 2026

Dienstag bis Donnerstag: 9:00 bis 17:00 Uhr

Freitag: 9:00 bis 15:00 Uhr

Mit dem Start des Ticketverkaufs können sich Fachbesucher frühzeitig ihren Messebesuch sichern und von den vergünstigten Online-Preisen profitieren. Weitere Informationen zur SHK+E ESSEN 2026 und zum Ticketkauf finden Interessierte unter www.shke-essen.de.