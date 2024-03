Der Marktführer für Sanitärprodukte ist mit der Geberit NahDran Tour 2024 räumlich und inhaltlich nah dran am Tagesgeschäft von Installateuren, Entscheidern, Fachplanern und Bauträgern. Dieses Mal zeichnet die Veranstaltungen ein besonderes Highlight aus: Anlässlich der Unternehmensgründung vor 150 Jahren lädt Geberit die Branche dazu ein, das runde Jubiläum gemeinsam zu feiern. Noch vor der ersten Branchenmesse des Jahres können SHK-Profis auf rund 100 Präsenzveranstaltungen die Neuheiten der Sanitärtechnik und Badausstattung ganz nah erleben und innovative Verarbeitungstechniken selbst ausprobieren. Das zusätzlich buchbare Kompetenzforum an ausgewählten Orten vermittelt wichtige Informationen zu aktuellen Themen rund um Trinkwasserhygiene, Abwasserhydraulik, Brand- und Schallschutz sowie Baurecht. Die bundesweiten Veranstaltungen bieten außerdem den idealen Rahmen für einen fundierten Austausch mit Branchenkolleginnen und -kollegen. Die deutschlandweite Tour findet von Januar bis März 2024 statt.

Die Geberit NahDran Tour macht an rund 100 Standorten Halt und ermöglicht so interessierten Fachkunden, einen Veranstaltungsort ganz in ihrer Nähe und ohne weiten Anfahrtsweg zu besuchen. Bei NahDran werden Lösungen präsentiert, die den Arbeitsalltag von Fachleuten erleichtern und ihre Kunden begeistern. Das Publikum erhält Perspektiven auf die Zukunft der Sanitärtechnik und Badausstattung von Geberit. Teilnehmer können sich mit aktuellem Wissen für ihre Planungspraxis versorgen und spannende Innovationen kennenlernen.

Wissen und machen: Produkte selbst testen und praxisgerechte Lösungen erhalten

Die Fachbesucher haben die Möglichkeit, in der Ausstellung der NahDran Events die Produkte an den Werkbänken eigenhändig zu testen und sich von den Lösungen zu überzeugen. Im Fokus der Veranstaltungen steht die Verbindung von innovativer Technik und funktionalem Design. Ein Highlight ist das neue Dusch-WC Geberit AquaClean Alba. Es bietet Design und Funktion zu einem hochattraktiven Preis. Das Geberit WC-System überzeugt durch eine überragende Spülleistung und Montagevorteilen, die Zeit sparen und die Arbeit erleichtern. Darüber hinaus stellt Geberit für das Versorgungssystem FlowFit neue Lösungen für Übergänge auf Fremdsysteme vor – sowie mit Mapress Therm eine wirtschaftliche Lösung für Heizung und Kühlung. Besucher können außerdem darauf gespannt sein zu erfahren, wie sich mit Silent-Pro SuperTube dank innovativer Abwasserhydraulik Fallleitungen einfacher planen und umsetzen lassen.

Im Bereich Badeinrichtung präsentiert Geberit unter dem Namen „Mix & Match“ eine erweiterte Auswahl bei der einfachen Kombination von Badserien – neben vielen weiteren Neuheiten aus der Welt von Geberit.

Geberit Kompetenzforum

Mit kompakten Fachvorträgen verschafft das zusätzlich buchbare Geberit Kompetenzforum den Besuchern der NahDran Tour an ausgewählten Orten einen Informationsvorsprung mit praxisbezogenen Lösungen zu folgenden Kompetenzthemen:

Trinkwasserhygiene: Einfluss der Temperatur auf das Legionellenwachstum und gezielter Wasserwechsel zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebs.

Abwasserhydraulik: Neue Lösung zur Vereinfachung der Abwasserinstallation übertrifft die aktuell gültigen Normanforderungen.

Baurecht: mit Dr. Rainer Koch und Kollegen, Rechtsanwälte für Bau- und Architektenrecht. Rechtliche Risiken für alle Baubeteiligten bei Trinkwasserhygiene, Abwasserhydraulik, Brand- und Schallschutz minimieren.

Austausch unter Experten

Der Austausch unter Experten ist ein zusätzlicher wichtiger Aspekt der Geberit NahDran Tour. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Plattform, um sich in lockerer Feierabend-Atmosphäre mit Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte auszutauschen und über das, was die Branche bewegt. Geberit ermöglicht bei den NahDran Terminen nicht nur eine informative und abwechslungsreiche Auszeit vom Alltag, selbstverständlich ist dort auch für gute Verpflegung gesorgt. So ist die Geberit NahDran Tour in mehrfacher Hinsicht für Entscheider und Monteure gleichermaßen ein echter Gewinn.

Jetzt anmelden

Anmeldung für die jeweiligen Vor-Ort-Termine der Geberit NahDran Tour 2024 ist ab sofort möglich unter: www.geberit.de/nahdran. Zusätzlich veranstaltet Geberit im Januar 2024 die digitalen Previews, bei denen sich Interessierte früh im Jahr über die Neuheiten kompakt im Online-Stream informieren können. Teilnahme unter www.geberit.de/preview.