Dateien schnell, individuell und kostenlos erstellen

Werbeservice jetzt noch vielseitiger nutzen

Bestellvorschläge einfach online generieren

Jubiläumsanzeigen, Schaufenster-Beklebungen, Fahrzeugbeschriftungen: Mit dem Werbeservice von Bosch wird das SHK-Sekretariat zum Kreativbüro. Das bewährte Tool aus dem Bosch Partner Portal ist jetzt um weitere Funktionen angewachsen. Ebenso neu für Bosch-Partner: Der digitale Helfer „Bestellvorschläge Online“, mit dem mehr Zeit für den eigentlichen Job bleibt.

Einfach und schnell zur individuellen Unternehmens-Werbung

Das Bosch Partner Portal ist das Zuhause vieler digitaler Anwendungen für einen entspannten SHK-Alltag. Besonders beliebt: der Werbeservice. Mit ihm gelangen Partner und Partnerinnen schnell, einfach und kostenfrei zur individuellen Werbung für ihren Betrieb. Von Stellenanzeigen über Plakate zu Firmenjubiläen bis hin zur Produktanzeige – der Bosch-Werbeservice bietet immer die passende Anzeige. Die Funktionen des Werbeservices werden dabei laufend erweitert: So gelingt es Partnern und Partnerinnen mit wenigen Klicks, Firmenbroschüren und Kleinformatanzeigen zu gestalten. Weiterhin erwartet SHK-Profis eine große Auswahl an Angebotsblättern zur individuellen Anpassung.

Die eigene Idee aufs Papier gebracht

Der Werbeservice funktioniert denkbar einfach. Anzeigen sind oft schon binnen drei Minuten in der Browserversion des Partner Portals erstellt. Aus zahlreichen Designvorschlägen in verschiedenen Größen wählen Partner und Partnerinnen zunächst ihren Favoriten aus. Jetzt kann die Bearbeitung beginnen: Alle relevanten Daten wie Firmennamen, Adressen und Telefonnummern werden automatisch übernommen. Diese können je nach Belieben verschoben und neu angeordnet werden. Zur weiteren Personalisierung fügen Partner und Partnerinnen noch ihr Firmenlogo hinzu. Das druckbare PDF wird sofort nach der Erstellung per E-Mail-Adresse versendet und steht anschließend völlig kostenfrei digital zur freien Verfügung.

Bestellvorschläge online generieren

Fachbetriebe arbeiten bald noch flexibler. Das Bosch Partner Portal bietet SHK-Profis ab Mai die Möglichkeit, Bestellvorschläge einfach selbst zu erstellen. Partner und Partnerinnen können sich dabei auf die vertraute Struktur des Onlineportals freuen, die analog zu den Bosch-Preislisten aufgebaut ist. Ebenso erhalten sie einen hohen individuellen Gestaltungsfreiraum: So lassen sich firmeneigene Positionen wie die Berechnung von Arbeitszeiten und Kleinmaterialien oder die Gewährung von Rabatten berücksichtigen.

Fügen Partner und Partnerinnen ein Produkt zum Bestellvorschlag hinzu, erhalten sie Anregungen, wie sich das Produkt bestmöglich ergänzen lässt. Diese umfassen sowohl Paketvorschläge als auch den Hinweis auf einzelnes, produktspezifisches Zubehör. Die Online-Bestellvorschläge decken überdies auch die Berechnung eventueller Fördermittel ab. Neben der Kosten- und Produktaufstellung erhält Fachpersonal im Portal direkt die zugehörigen technischen Dokumente, wie Hydraulikpläne oder Installationsanleitungen – so ist von der Wahl der Produkte bis hin zur Umsetzung an alles gedacht. Einen großen Mehrwert bietet schließlich die sogenannte Entwurf-Funktion, die es Partner und Partnerinnen ermöglicht, einmal generierte Bestellvorschläge und Angebote als Vorlage wiederzuverwenden. Das spart Zeit und sorgt für einen einheitlichen Schriftverkehr.