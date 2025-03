Compress Hybrid 5800i G: All-in-One – Flexibel von Gas bis vollelektrisch

Wärmepumpen-Neuheiten: Innovationen für zahlreiche Anwendungsfälle

Climate 7000 M: Multi-Split-Klimagerät für effizientes Kühlen und Heizen

„Wärmepumpen-Kickstarter-Programm“ für SHK-Betriebe

Zur ISH 2025 präsentiert Bosch Home Comfort zukunftssichere und nachhaltige Energielösungen: Die neue „All-in-One-Heizung“ Compress Hybrid 5800i G macht den Umstieg auf fossilfreie Technik so einfach und flexibel wie nie zuvor. Die neuen Wärmepumpen Compress 5001 AW, Compress 7801i LW und Compress 8800i AW eignen sich für viele Anwendungsfälle in Neubau und Bestand. Das Multi-Split-Klimagerät Climate 7000 M setzt neue Maßstäbe in nachhaltiger Kühlung. Mit dem „Wärmepumpen Kickstarter-Programm“ bringt Bosch SHK-Betriebe schneller auf Erfolgskurs. Alle Neuheiten zeigt Bosch vom 17. bis 21. März auf der ISH in Halle 12.0, Stand C90.

Compress Hybrid 5800i G: Die Heizungs-Revolution für fast jedes Zuhause

Die Compress Hybrid 5800i G vereint Gas-Brennwerttechnik, Hybridheizung und Wärmepumpe in einem System und ermöglicht den smarten und kostensparenden Umstieg auf eine vollelektrische Heizlösung. Dank Plug-and-Play-Installation ist sie im Havariefall der alten Gasheizung in nur einem Tag einsatzbereit. Soll die Anlage zum Hybridsystem mit Wärmepumpe ergänzt werden, ist das bereits nach einem weiteren Installationstag erledigt. In einem dritten Schritt lässt sie sich Plug-and-Play per E-Heater Einheit zur vollständig elektrifizierten Wärmepumpen-Heizung umrüsten. Damit wird sie zur vielseitigen Lösung für jede Modernisierungs-Geschwindigkeit. Besonders im Bestand punktet sie mit Flexibilität und nahtloser Integration in bestehende Systeme.

Wärmepumpen-Neuheiten: Mehr Effizienz bei jeder Anwendung

Bosch zeigt auf der ISH 2025 drei besonders effiziente und nachhaltige Wärmepumpen-Neuheiten: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5001 AW nutzt das natürliche Kältemittel R-290 und eignet sich mit Heizleistungen von 20 und 40 Kilowatt für größere Mehrparteien-Wohngebäude. Sie liefert hohe Vorlauftemperaturen bis 70 Grad Celsius und bleibt dabei leise und kosteneffizient. Dank sehr kompakter Bauweise eignet sie sich besonders für den Bestand in eng bebauten Wohngebieten. Die Compress 7801i LW ist die erste Sole-Wasser-Wärmepumpe von Bosch mit dem natürlichem Kältemittel R-290 und bietet mit bis zu 80 Grad Celsius Vorlauftemperatur maximale Flexibilität in Neubau und Modernisierung. Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 8800i AW überzeugt mit einem herausragenden Wirkungsgrad, ermöglicht durch einen neu entwickelten Kältemittelkreislauf, vergrößerte Lüfter und Luftkammern sowie einen leistungsstärkeren Kompressor. Mit ihrem außergewöhnlich kompakten Gerätevolumen für diese Leistungsklasse setzt sie neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz. Das bietet Vorteile bei der Sanierung von Einfamilienhäusern, bei denen in den meisten Fällen kein Austausch der Heizkörper erforderlich ist.

Climate 7000 M: Sparsame Außeneinheit für Kühl- und Heizkomfort

Die neue Multi-Split-Außeneinheit Climate 7000 M arbeitet mit der Effizienzklasse A+++ beim Kühlen und A++ beim Heizen besonders nachhaltig. Das System nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R-32 und kann mit bis zu drei Inneneinheiten kombiniert werden. Für die Steuerung und eine smarte Verbrauchskontrolle sorgt die App HomeCom Easy. Das moderne Design, die flexible Installation und die erstklassige Effizienz vereinen nachhaltigen Klimakomfort. Die Climate 7000 M ist in Kombination mit der wandhängenden Inneneinheit CL7000i förderfähig, da die netzdienliche Schnittstelle bereits in der Außeneinheit integriert ist. Damit erfüllt sie die Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und kann als Luft-Luft-Wärmepumpe mit mindestens 30 Prozent Förderung bezuschusst werden.

„Wärmepumpen-Kickstarter“ – Profi-Wissen für die Wärmepumpen-Zukunft

Die Klimahelden Schmiede von Bosch zeigt in Frankfurt wichtige Services und Lösungen, die den Alltag von Installateuren deutlich vereinfachen und die Effizienz der Betriebsabläufe optimieren. Mit dem neuen „Wärmepumpen-Kickstarter-Programm“ unterstützt Bosch SHK-Betriebe, die einfach und schnell in die Wärmepumpen-Technologie von Bosch einsteigen möchten. Das Programm bietet maßgeschneiderte Schulungen, technisches Know-how und Wissen zu Technik, Installation, Förderungen und Marktanforderungen. Ein Praxisteil erlaubt die direkte Anwendung, ergänzt durch Erfahrungsaustausch mit Tipps und Verkaufsstrategien. Das Wärmepumpen-Kickstarter-Programm erleichtert Unternehmen den Einstieg in nachhaltige Heizungslösungen und bereitet sie optimal auf die Anforderungen der Energiewende vor.

Vom 17. bis 21. März präsentiert Bosch Home Comfort auf der ISH (Halle 12.0, Stand C90) täglich ein informatives Bühnenprogramm zu neuesten Technologien und Lösungen. Am 20. März liegt der Fokus auf Existenzgründung im Handwerk, und am letzten Messetag gibt es Heizungs-Wissen von Experten für Endkunden.