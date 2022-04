Pressemeldung

Umsatz 2021: Steigerung um 13 Prozent gegenüber Vorjahr.

Wärmepumpen-Geschäft wächst mit 38 Prozent.

Elektrifizierung, Hybride und Wasserstoff: Multitechnologie-Strategie für die globale Klimawende.

Gemeinsam mit dem Fachhandwerk die Energiewende voranbringen.

Bosch Thermotechnik hat seinen Umsatz im Jahr 2021 nominal um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr – wechselkursbereinigt um 14 Prozent – auf vier Milliarden Euro steigern können und damit zum ersten Mal in seiner Unter­nehmensgeschichte diese Marke erreicht. In den wichtigen Märkten Deutschland und Großbritannien erzielte das Unternehmen mit zehn Prozent und 16 Prozent große Umsatzzuwächse, zahlreiche weitere Märkte wuchsen zweistellig. Vor allem der weltweite Trend zur Elektrifizierung und der Ausbau des Geschäfts mit Klimageräten und der Digitalisierung sind für das deutliche Umsatzwachstum verantwortlich. Bosch Thermotechnik ist international 2021 mit Wärmepumpen um 38 Prozent und damit deutlich über der Marktentwicklung gewachsen. Bis Mitte der Dekade will der Geschäftsbereich 300 Millionen Euro in das Wärmepumpen-Geschäft investieren. Gleichzeitig hat Bosch Thermotechnik 2021 die Investitionen in Forschung und Entwicklung um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 210 Millionen Euro gesteigert. Die Mitarbeiterzahl stieg weltweit um vier Prozent auf rund 14 200 gegenüber 2020.



Bosch Thermotechnik erreicht diese Ergebnisse in einem schwierigen Marktum­feld infolge der weltweiten Corona-Pandemie und der angespannten globalen wirtschaftlichen Lage, die von erheblichen Engpässen bei Rohstoffen, Elektronik­teilen und Komponenten begleitet wird. „Der Rekordumsatz bestätigt unsere Multitechnologie-Strategie. Nur mit diesem Ansatz sind die Klimaziele im Gebäu­desektor in der nötigen Geschwindigkeit und für alle Bürger bezahlbar zu errei­chen. Deswegen werden wir weiter umfassend in Zukunftstechnologien wie Elektrifizierung, Hybrid- und Wasserstofftechnologie – angepasst an die lokalen Kundenwünsche weltweit – sowie Digitalisierung inves­tieren“, erklärt Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch Thermotechnik.



Das Unternehmen wird zudem seine Partner im Fachhandwerk noch stärker als bisher mit Aus- und Weiterbildungsangeboten im Sinne der Energiewende unter­stützen. Dies betrifft besonders die Elektrifizierung, aber auch die Nutzung grüner Gase wie Wasserstoff und das in Europa immer wichtiger werdende Thema der Klimatisierung. Beispielsweise bietet Bosch Thermotechnik rund 20 unterschiedliche Online- und Präsenz-Trainingsformate allein im Bereich Wärmepumpe an, die zunehmend auch Spezialthemen wie Gebäudetempe­rierung mit der Wärmepumpe oder Gas-Wärmepumpen-Hybridgeräte abdecken. „Gemeinsam mit unseren Partnern leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaziele und liefern optimale Lösungen für die vielfältigen Kundenanforderungen im täglichen Leben. Auf diese Weise wird unser Unternehmenszweck ‚Make. Home. Comfort. Green.‘ zur Realität“, so Brockmann weiter.