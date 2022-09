Die neuen Luftreiniger Air 4000 und Air 6000 von Bosch sorgen in jedem Raum für saubere und damit bessere Luft. Am heimischen Arbeitsplatz, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer kontrollieren sie die Luftqualität und passen ihren Einsatz dank intelligenter Sensoren immer automatisch der aktuellen Umgebung und Luftqualität an. (Quelle: Bosch)

Innovatives Filtersystem entfernt 99,9 Prozent aller Schadstoffe aus der Luft

Automatische Anpassung der Leistungsstärke dank intelligenter Sensoren

Leistungsstarke und bedienungsfreundliche Luftreiniger

Air 4000 für kleine bis mittelgroße Räume und Air 6000 für größere Räume

Mit den Luftreinigern Air 4000 und Air 6000 von Bosch wird das Zuhause wieder zu einem Lieblingsort für alle, die allergisch auf Verunreinigungen durch Pollen, Schimmelsporen, Hausstaubmilben oder Haustierschuppen reagieren. Die Geräte entfernen 99 Prozent der luftübertragenen Partikel mit einer Größe von 0,003 Mikrometern zuverlässig und automatisch aus der Luft. Damit reduzieren sie im Herbst zum Beispiel die Anzahl der Influenzaviren (Partikelgröße von ca. 0,12 Mikrometern) genauso wie Gräser- und Pflanzenpollen im Frühjahr.

Mehrstufiges Filtersystem entfernt 99,9 Prozent aller Schadstoffe

Die Luftreiniger Air 4000 und Air 6000 sind in der Lage, 99,9 Prozent aller Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Sie sind dafür mit einem mehrstufigen Filtersystem ausgestattet: Der Vorfilter sorgt für die Reinigung der Luft von Staub und der HEPA13-Filter für die Filterung von luftübertragenen Allergenen sowie Bakterien, Viren und ultrafeinen Partikeln. Der zusätzlich eingebaute Aktivkohlefilter filtert zuverlässig unangenehme Gerüche im Haus, die zum Beispiel beim Kochen entstehen können. Dabei kann der Anwender die aktuelle Luftqualität durch einen LED-Leuchtring mit Farbcode in Echtzeit erkennen. Die Farbcodierung visualisiert die Luftqualität im Raum in vier verschiedenen Farben von blau (gut) bis rot (schlecht).

Automatisch saubere Luft in zwei Leistungsstärken

Für verschiedene Raumgrößen bietet Bosch zwei Modelle an: Der Luftreiniger Air 4000 eignet sich für kleine bis mittelgroße Räume mit Flächen von bis zu 62,5 m² und kann 300 Kubikmeter Luft/Stunde reinigen. Der Air 6000 eignet sich für mittelgroße bis große Wohn- und Arbeitsräume mit bis zu 125 m² Fläche und reinigt bis zu 600 Kubikmeter Luft pro Stunde. Beide Modelle vereint eine klare Formsprache, eine lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor und eine einfache Bedienung. Während der Air 4000 über eine intuitive Benutzeroberfläche mit sechs Berührungstasten ohne Untermenüs und einer schwarz-weiß LED-Segmentanzeige verfügt, wurde die Benutzeroberfläche des Air 6000 mit einem besonders gut ablesbaren LCD-Farbdisplay konzipiert. Beide Geräte verfügen über intelligente Sensoren und passen im Auto-Modus ihre Leistung permanent automatisch an die Luftqualität und die Raumgröße an.