Wenngleich sich Handwerker prallgefüllten Terminbüchern gegenübersehen, ist die Auswahl an qualifiziertem Fachpersonal rar. Entscheidend ist deshalb, den eigenen Betrieb dort zu bewerben, wo er gesehen wird – im Internet. Der Arbeitsmarkt spielt sich größtenteils online ab. Ohne eine ausreichende Web-Präsenz nehmen Bewerber Fachbetriebe bei ihrer Arbeitssuche also nicht wahr. Während Stellenausschreibungen bei der richtigen Platzierung viele Bewerber erreichen, laufen jene Suchaufrufe von Betrieben ohne eine professionelle Internetpräsenz oftmals ins Leere. In Kooperation mit „Wir sind Handwerk“ erleichtert die Heizungsmarke Bosch Installateuren ihre Mitarbeitersuche. Neben der Erstellung einer eigenen, professionellen Unterneh-menswebseite bietet Bosch mit „Wir sind Handwerk“ die Möglichkeit, reichweitenstarke Google-Jobanzeigen zu schalten: Stellenanzeigen, die Handwerker auf wirsindhandwerk.de einstellen, können unbegrenzt auf „Google for Jobs“, dem Betriebsprofil oder der eigenen Website angezeigt werden und so die Sichtbarkeit des Handwerksbetriebs fördern. Das Resultat: Unternehmen und qualifizierte Bewerber finden einfach und schnell zueinander.

Auf ihre Offline-Präsenz müssen Handwerksunternehmen mit dem All-Inclusive-Online-Paket dennoch nicht verzichten: Authentische und qualifizierte Kundenbewertungen und das Auftrags-Tools runden das Gesamtangebot aus einer Hand für Bosch-Installateure ab. Die gesammelten Kundenbewertungen können Handwerker ganz einfach als Fahrzeug-Beklebung nutzen und so ihre Vor-Ort-Präsenz stärken. Auch der Arbeitsalltag wird digital und zeitsparend gestaltet: Mit dem automatischen Angebotsrechner sind Kundenaufträge binnen fünf Minuten generiert. Bosch bietet für die genannten Leistungen insgesamt drei Online-Pakete mit unterschiedlichem Leistungsumfang. Beim All-inklusive „Pro Paket“ profitiert der Fachkunden von einem Angebotsvorteil von 350 Euro.