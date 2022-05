Pressemeldung

Werde Klimaheld*in und sichere dir die Chance auf Preise im Wert von 12.000 €. Wie? Ganz einfach: Zeig uns deine ab dem 01.06.2020 eingebaute nachhaltigste Heizungslösung von Bosch in Neubau oder Modernisierung. Mit deiner Teilnahme zeigst du uns, was deine Bosch-Heizungslösung so besonders macht und warum du den Titel „Klimaheld*in“ und die Chance auf Preise im Wert von 12.000 Euro verdienst.

Anmeldeformular und weitere Infos.