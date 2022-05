Pressemeldung

Einfach kompakt: Die Condens 7000 WP von Bosch ist nur 1,60 m hoch und findet so auch in niedrigen Heizungskellern Platz.

Verlässlich versorgt dank Kaskadenschaltung bis 900 kW

Zeitsparend installiert dank „Slide and Guide“-System

Kompakt dank vorkonfektionierter Pumpengruppe und Kaskadenset

Noch mehr Power im großen Leistungsbereich: Die Condens 7000 WP von Bosch ist jetzt auch in der 150 kW-Variante erhältlich. In Kaskade mit sechs Geräten entsteht so ein 900 kW starkes Heizsystem. Das wandhängende Gas-Brennwertgerät eignet sich damit auch für die einfache Modernisierung großflächiger Gebäude. Die Condens 7000 WP bringt ihre hohe Leistung auf wenig Platz unter. Inklusive Pumpengruppe und Kaskadenset misst das Gas-Brennwert Gerät gerade einmal 1,60 m.

Dreimal schneller installiert

Die Condens 7000 WP von Bosch ist mit ihrer geringen Höhe und einem Gewicht von 74 kg besonders kompakt. Eine Eigenschaft, die vor allem bei der Installation zum Tragen kommt: Während das hohe Gewicht vergleichbarer Produkte oftmals einen Transport-Lift voraussetzt, ist die Condens 7000 WP mühelos und schnell von zwei Personen auf die vorgesehene Position gehoben. Dort angekommen verlassen sich SHK-Profis auf die „Slide and Guide“-Technik, mit der die Condens 7000 WP einfach und sicher in die zuvor angebrachte Montage-Vorrichtung gleitet. Die Condens 7000 WP von Bosch ist ein Teamplayer und lässt sich dank Montagerahmen ohne Werkzeug sehr schnell mit weiteren Kesseln verbinden. Anders als beim Vorgängermodell nimmt die Installation einer Kaskade aus zwei Geräten statt einer Stunde nur noch rund 20 Minuten in Anspruch. Einmal installiert, sind alle elektronischen Komponenten des kompakten Gas-Brennwertgerätes in ergonomischer Höhe zugänglich. Hier befindet sich auch der übersichtliche Systemregler CW 400, über dessen Touch-Display alle Monitorwerte der Heizanlage abgerufen werden.

Leistungsstark mal sechs

Mehrfamilienhaus, Studentenwohnheim, Pflegeeinrichtung – je mehr Menschen ein Gebäude beherbergt, desto wichtiger ist eine zuverlässige und effiziente Wärmeversorgung. Die Condens 7000 WP von Bosch ist in den Leistungsgrößen 70, 100 und 150 kW erhältlich. Für einen noch höheren Leistungsgrad lassen sich bis zu sechs Condens 7000 WP in Kaskade schalten – und das auch in einer Rücken-an-Rücken-Aufstellung. So ist beispielsweise eine Systemleistung von 420 kW, 600 kW oder gar 900 kW möglich. Die Kaskadenschaltung der Condens 7000 WP steigert neben der Heizleistung ebenso die Zuverlässigkeit des gesamten Systems: Im unwahrscheinlichen Fall einer Heizungsstörung bei einem Gerät springt einfach ein anderes Gerät aus der Kaskade ein und verhindert das Absinken der Raumtemperatur.



Von Anfang an umweltbewusst

Schon vor der Ankunft in ihr neues Einsatzgebiet ist die Condens 7000 WP von Bosch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ihre Verpackung besteht zu 100 Prozent aus recycelbarer Kartonage und verzichtet auf umweltschädliches Styropor. Umweltschonend, effizient und zuverlässig arbeitet die Condens 7000 WP auch im System mit Wohnungsstationen, wie der Flow 7000 RS von Bosch. Dank ihres neuen vorkonfektionierten Montagerahmens eignet sich die Flow 7000 RS nun erstmals auch für die Modernisierung und ist damit die ideale Ergänzung zur Condens 7000 WP in sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern. Mit dem separat erhältlichen Busmodul MB LAN2 ist die Condens 7000 WP internetfähig. Installateure können den Systemstatus des Gas-Brennwertgerätes so ganz einfach über die Profi-Anwendung HomeCom Pro von Bosch einsehen.