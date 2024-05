Selbstständigkeit, Übernahme und Nachfolge erfolgreich umsetzen

Im Bereich des Nachwuchses steht die SHK-Branche vor vielen Herausforderungen. Um einen Beitrag zur Förderung von zukünftigen Fachkräften zu leisten, hat Bosch Home Comfort im Rahmen seiner Klimahelden Schmiede das Jungmeister Programm gestartet. Dieses Programm ist darauf ausgerichtet, dem Unternehmensnachwuchs in der SHK-Branche gezielt bei der Unternehmensgründung und dem Weg in die Selbstständigkeit zur Seite zu stehen.

Selbstständigkeit, Übernahme und Nachfolge effizient angehen

Das Jungmeister Programm der neuen Klimahelden Schmiede von Bosch unterstützt Nachwuchskräfte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ob sie ihren eigenen Betrieb gründen, Startunterstützung nach der Gründung benötigen oder einen bestehenden Betrieb übernehmen möchten, Bosch steht ihnen dabei mit exklusiven Services, Schulungen, Tools und als Partner zur Seite. Mit dem Programm geht Bosch eine bedeutende Zukunftsaufgabe der Branche an: Viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, keine geeignete Nachfolge zu finden, was zu sinkenden Betriebszahlen und einem Kapazitätsabbau führt. Gleichzeitig ist die Nachfrage der Endkunden hoch und die elektrifizierten Technologien wie Wärmepumpen bedürfen einer hohen Beratungskompetenz. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen bietet das Jungmeister Programm praxisnahe Beratung und Tools, um erfolgreich in die Übernahme eines Unternehmens, in die Selbstständigkeit oder in die Nachfolge zu starten.



Vielfältige Vorteile und umfassende Unterstützung

Jeder angehende Jungmeister bekommt einen eigenen Ansprechpartner, der während des einjährigen Programms persönlicher Ansprechpartner für alle Produkt- und Servicefragen ist. Das Programm bietet den Teilnehmenden eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Sonderkonditionen, Rabatte auf Handwerkersoftware, exklusive Zugänge und frühzeitige Informationen über Neuigkeiten. Das Programm unterstützt zudem in allen wichtigen Marketing-Themen, bietet branchenspezifische Angebote für einen professionellen Online-Auftritt und einen einfachen Werbeservice für erfolgreiche Werbemaßnahmen an. Darüber hinaus werden speziell abgestimmte Seminare und Schulungen angeboten, die sich besonders mit den Gründungs- und Nachfolgethemen der SHK-Branche beschäftigen. Die Teilnehmenden erhalten einen Zugang zur Bosch eAcademy, die ein breites Angebot an Produktschulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten beinhaltet.



Bundesweite Auftaktveranstaltungen ab sofort buchbar

Mit bundesweiten Auftaktveranstaltungen, den so genannten Jungmeister Kickoffs, startet das Jungmeister Programm dieses Jahr durch. Ein branchenerfahrener Gründer und Unternehmensberater gibt in diesen Gründungs- und Nachfolge-Workshops Antworten auf typische Fragen und Herausforderungen in der Gründungs- und Übernahmephase. Darüber hinaus bieten die Auftaktveranstaltungen eine wertvolle Gelegenheit, Branchenkontakte zu knüpfen und sich mit anderen Gründern und Gründerinnen auszutauschen. Eine starke Nachwuchs-Community wird so aufgebaut.



Langfristige Partnerschaft wird angestrebt

Bosch Home Comfort verspricht sich vom Jungmeister Programm eine langfristige Partnerschaft mit den zukünftigen Spitzenkräften der Branche:

Johannes Maier, Projektleiter des Jungmeister Programms bei Bosch Home Comfort, erklärt dazu: „Die SHK-Branche steht vor großen Aufgaben, und wir brauchen innovative Nachwuchskräfte, die mit uns als Partner und unserem zukunftsfähigem Produkt-Portfolio die Energiewende erfolgreich einbauen und dabei schnell und nachhaltig wachsen wollen.” Voraussetzung für die Teilnahme am Programm ist die angestrebte oder bereits erfolgreich absolvierte Meisterprüfung und die Motivation, einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen. Hier geht es zu den nächsten Terminen.