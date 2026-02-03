Die Bosch Home Comfort Group – ohne die neu akquirierten Einheiten – hat ihren Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 4,4 Milliarden Euro stabilisiert und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität der Bosch-Gruppe. Nominal ist der Umsatz um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, wechselkursbereinigt um rund drei Prozent. Foto: Bosch

In einem schwierigen Marktumfeld, geprägt von Nachfragerückgängen in Nordamerika und anhaltenden Unsicherheiten in Europa, hat die Bosch Home Comfort Group 2025 wesentliche strategische Fortschritte erzielt. Dabei stärkte sie ihre führende Position im globalen HVAC-Markt und gewann in Europa Marktanteile in erheblichem Umfang bei Wärmepumpen und Klimageräten. Die Bosch Home Comfort Group - ohne die neu akquirierten Einheiten - hat ihren Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 4,4 Milliarden Euro stabilisiert und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität der Bosch-Gruppe. Nominal ist der Umsatz um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, wechselkursbereinigt um rund drei Prozent. „2025 war ein anspruchsvolles Jahr für die globale HVAC-Industrie. In diesem Umfeld haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld behauptet und konnten Marktanteile bei Wärmepumpen und Klimatisierungslösungen in Europa dazugewinnen“, sagt Jan Brockmann, CEO der Bosch Home Comfort Group.

Die Integration des weltweiten Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäfts für Wohn- und kleine Gewerbegebäude von Johnson Controls und Hitachi wurde planmäßig im Januar 2026 abgeschlossen und zeigt in der Umsetzung bereits erste Synergieeffekte beispielsweise im Produktportfolio und in der Logistik. „Mit dem reibungslosen Abschluss der Integration im Januar 2026 haben wir einen wegweisenden Schritt gemacht und nehmen eine führende globale Marktposition ein. Das haben wir insbesondere auch der herausragenden Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken“, so Brockmann.

Um das zukünftige Wachstum zu sichern, hat die Bosch Home Comfort Group im Jahr 2025 insgesamt rund 200 Millionen Euro investiert, wobei die Mittel etwa zur Hälfte in das bestehende und das neu akquirierte Geschäft flossen. Diese Investitionen verteilten sich auf alle Regionen: In Amerika gingen sie primär in die Lieferkette und den Ausbau der Produktionskapazitäten. In Asien wurde in neue Test- und Laborkapazitäten investiert, während in Europa Elektrifizierungsprojekte an den Standorten Aveiro, Portugal und Eibelshausen, Deutschland, weiter vorangetrieben wurden. Zum 31. Dezember 2025 waren weltweit rund 24 000 Mitarbeitende bei der Bosch Home Comfort Group tätig.

Trotz herausforderndem Marktumfeld: Wachstum bei Wärmepumpen Der globale HVAC-Markt wuchs im Jahr 2025 um rund ein Prozent. Dabei zeigte sich ein gemischtes Bild: Die Region Asien-Pazifik verzeichnete ein geringes Marktwachstum, EMEA lag auf Vorjahresniveau, und in der Region Nord- und Lateinamerika war der Markt im Vergleich zu 2024 rückläufig. Diesen Rückgang beeinflussten maßgeblich die Vereinigten Staaten, wo die private Nachfrage besonders im Bereich Klimatisierung aufgrund vorsichtigem Konsumentenverhaltens sowie regulatorischer Effekte, wie beispielsweise der Einführung von Zöllen, zurückging. Der deutsche Heizungsmarkt verzeichnete nach einer bereits rückläufigen Entwicklung im Jahr 2024 einen weiteren Einbruch, insbesondere bei Heizkesseln. Der Gesamtmarkt schrumpfte um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf das schwächste Niveau seit der Finanzkrise 2008 und ist - gemessen an Heizungsverkäufen pro Einwohner - Schlusslicht in Europa. Die Nachfrage nach Wärmepumpen stieg hingegen deutlich um 47 Prozent und erholte sich von dem Einbruch im Jahr 2024. Dies führte dazu, dass erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen im deutschen Markt verkauft wurden. In Europa sind mittlerweile rund 20 Prozent der neu installierten Wärmeerzeuger Wärmepumpen, ein Anstieg um drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. „Wir bleiben mit der Elektrifizierung des Gebäudebestandes trotz Gegenwind auf Kurs. Jetzt braucht es ordnungspolitische Klarheit, um die Verunsicherung der Verbraucher zu reduzieren und ihnen Vertrauen und Sicherheit für langfristige Investitionsentscheidungen zurückzugeben“, führt Brockmann aus.

Schrittweise Markterholung ab 2026 prognostiziert

Für 2026 rechnet die Bosch Home Comfort Group unter der Voraussetzung sich nicht weiter verschärfender externer Einflüsse mit einer schrittweisen Erholung des Marktes und Reduzierung von Hindernissen im globalen HVAC-Markt. Ab 2027 könnte die Marktdynamik dann zunehmen, insbesondere in Nordamerika. Dort wird nach aktuellen Einschätzungen vor allem der Markt für Erneuerung und Modernisierung zum Wachstum beitragen. „Der Trend zur Elektrifizierung, gesetzlich festgeschriebene Effizienzanforderungen sowie eine positive Entwicklung der Konsumstimmung werden mittelfristig weltweit für einen Aufschwung des Marktes sorgen“, erklärt Jan Brockmann. „Wir wollen im oberen einstelligen Prozentbereich pro Jahr und damit schneller als der Markt wachsen“, so Brockmann über die ausgegebenen ambitionierten Wachstumsziele.

Integration der neuen Einheiten erfolgreich abgeschlossen

Die Bosch Home Comfort Group befindet sich nach Abschluss der Akquisition in einer Phase strategischer Weiterentwicklung. Die signifikante Erweiterung der Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten - mit einem Anstieg der Werke von 17 auf 33 und der Entwicklungsstandorte von 14 auf 26 - sowie der Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes stärken die globale Aufstellung der Bosch Home Comfort Group erheblich. Neue technologische Plattformen, insbesondere im Bereich der Klimalösungen, unterstützen dabei maßgeblich den angestrebten weltweiten Wachstumskurs. Bereits im Jahr 2025 konnten kurzfristig Einsparpotentiale durch Synergieeffekte realisiert werden. „Unsere neue Aufstellung bringt uns in allen Regionen der Welt näher zu unseren Kunden - technologisch und strategisch. Mit unserer Regionalaufstellung wollen wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und anbieten“, sagt Jan Brockmann.

Region Nord- und Lateinamerika: Zukauf von US Air Conditioning

Im Oktober 2025 hat die Bosch Home Comfort Group eine weitere Akquisition im nordamerikanischen Markt abgeschlossen: die Übernahme von US Air Conditioning Distributors, LLC. Das Unternehmen mit 52 Standorten und fast 500 Mitarbeitenden in Kalifornien, Arizona, Utah und Idaho, ermöglicht der Bosch Home Comfort Group über ein direktes Vertriebsmodell (Factory Direct) den direkten Kundenzugang. Dabei werden YORK®-Produkte direkt an General­Unternehmer (Contractor) geliefert. Durch diese Akquisition sichert sich die Bosch Home Comfort Group einen zusätzlichen Vertriebskanal und verfügt zukünftig über eines der größten unternehmenseigenen Vertriebsnetze für Heizungs- und Klimasysteme in den westlichen Bundesstaaten der USA.

Die Bosch Home Comfort Group erwartet in der Region bis 2027 ein jährliches Marktwachstum von über fünf Prozent für Klimatisierungslösungen. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, werden die Marken künftig intensiv Cross-Selling­Optionen nutzen. Beispielsweise bietet die Marke Bosch nun auch Dachklimaanlagen (RTUs) von YORK an, so dass ihre Kunden künftig auf ein erweitertes Portfolio zugreifen können. „Mit den Marken Bosch, Hitachi und YORK verfügen wir über ein starkes Portfolio auf dem Markt und können Lösungen für jede Anwendung im Wohnbereich sowie für kleine und mittlere Gewerbekunden anbieten“, erklärt David Budzinski, Stellvertretender Vorsitzender des Bereichsvorstands der Bosch Home Comfort Group mit regionaler Verantwortung für Nord- und Lateinamerika.

Region EMEA: Bosch Home Comfort Group als Komplettanbieter

In der Region Europa / Naher und Mittlerer Osten / Afrika (EMEA) hat die Bosch Home Comfort Group mit dem Zukauf insbesondere ihr Klimatisierungsgeschäft gestärkt. In Europa nehmen wir im Bereich Wärmepumpen eine führende Position ein, insbesondere aufgrund der erheblichen Marktanteilsgewinne in Deutschland. Damit positioniert sich die Bosch Home Comfort Group noch stärker als HVAC-Komplettanbieter mit deutlichen Wachstumserwartungen: Für die EMEA-Region erwartet die Group in den nächsten zwei Jahren ein jährliches Wachstum mit Klimatisierungslösungen von rund sechs Prozent. „Unser erweitertes Portfolio ermöglicht einen echten Systemansatz - von Heizen über Kühlen bis hin zu hybriden Lösungen“, erklärt Maria Zesch, die zum 1. Januar 2026 die regionale Verantwortung für Europa, den Mittleren Osten und Afrika im Bereichsvorstand der Bosch Home Comfort Group übernommen hat. Mit Blick auf Europa plant die Bosch Home Comfort Group die wechselseitige Nutzung bestehender Vertriebskanäle und von Cross-Selling, um ihre Marktdurchdringung signifikant zu steigern.

Region APAC: Ausbau von Entwicklungskompetenzen

Die Bosch Home Comfort Group fokussiert sich in der Region Asien-Pazifik (APAC) auf die Märkte Indien, China, Japan, Südostasien und Taiwan. Speziell im Bereich der kanallosen (ductless) Klimalösungen im Wohn- und Kleingewerbe liegt ein deutliches Wachstumspotenzial - sowohl für die Region selbst als auch für verschiedene internationale Märkte. Daher werden die Entwicklungskompetenzen in der Region für diese Technologie gebündelt und die Entwicklungs- und Testkapazitäten in Wuxi, China und Kadi, Indien, signifikant ausgebaut. „Die Region Asien-Pazifik ist für uns als Bosch Home Comfort Group ein Innovations- und Wachstumsmotor, dessen strategische Bedeutung für unser globales Geschäft stetig zunimmt“, erklärt Ulrich Lissmann, der die regionale Verantwortung für Asien-Pazifik trägt.

AHR Expo: Die Bosch Home Comfort Group zeigt erweitertes Portfolio Auf der AHR Expo, vom 2. bis 4. Februar in Las Vegas, in der Central Hall am Stand C4007, präsentiert die Bosch Home Comfort Group erstmals ihr erweitertes Portfolio. Zu den Highlights gehören folgende Produkte: Die Bosch IDS Edge-Wärmepumpe, die mit ihrer Inverter-Technologie die Leistung stufenlos an den Wärmebedarf anpasst, die neue Wärmepumpe air365 Max von Hitachi, welche das Kältemittel R-32 nutzt, sowie die SunChoice von YORK®, eine energieeffiziente Hybridlösung, die eine Klimaanlage mit einem Gasofen­Dachgerät kombiniert.