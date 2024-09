Compress 5800i AW – die leiseste Wärmepumpe von Bosch

Auf der IFA 2024 in Berlin zeigt Bosch Home Comfort vom 6. bis 10. September 2024 smarte Lösungen für das vollständig elektrifizierte Haus zum Heizen, Kühlen und smarten Laden sowie für hohe Luftqualität. Unter dem Motto „Von der eigenen Energieproduktion über die smarte Nutzung bis zum hohen Wohnkomfort“ stellt Bosch Home Comfort fünf Produkte vor, die das eigene Zuhause energiesparender, intelligenter und komfortabler machen.

Compress 5800i AW: Die leiseste Wärmepumpe von Bosch

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 5800i/6800i AW ist vollelektrisch, energiesparend und die leiseste Wärmepumpe von Bosch. Sie wird mit dem natürlichen Kältemittel R-290 (Propan) betrieben und zeichnet sich durch ein äußerst geringes Treibhauspotenzial aus. Die Compress 5800i AW ist in Leistungsgrößen bis zu 12 Kilowatt verfügbar und dank hoher Vorlauftemperaturen sowohl für Neubauten als auch für die effiziente Energieversorgung in der Sanierung bei Bestandsgebäuden geeignet.

Der Energiemanager von Bosch: Intelligente Verteilung von Solarstrom

Noch effizienter wird die Compress 5800i/6800i AW in Kombination mit einer PV-Anlage und dem Energiemanager von Bosch, der eigenproduzierten Solarstrom intelligent an die Verbraucher im Haus verteilt und je nach Konfiguration und Gegebenheiten über 60 Prozent der bisherigen Stromkosten einspart. Er lässt die Wärmepumpe schon bei geringen Überschussleistungen der PV-Anlage anlaufen und nutzt dadurch die Vorteile einer eigenen PV-Anlage deutlich effizienter als andere am Markt bekannte Lösungen. Der Energiemanager ermöglicht den Betrieb der Wärmepumpe ausschließlich durch den eigenerzeugten PV-Strom, ohne auf teureren Netzstrom zurückgreifen zu müssen. Die Wärmepumpe wird dabei wattgenau nach verfügbarem Solarstrom gesteuert, wodurch sich die Eigenstromnutzung noch einmal um bis zu 10 Prozent steigern lässt.

Wallbox 7000i S: Smartes Laden mit integrierter Phasenabschaltung

Vom intelligent bereitgestellten Eigenstrom über den Bosch Energiemanager profitiert auch die Wallbox Power Charge 7000i S. Herstellerunabhängig lädt sie Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge mit bis zu 11 Kilowatt Leistung und damit bis zu fünfmal schneller als handelsübliche Haushaltssteckdosen. Dank der integrierten Phasenabschaltung ist es möglich, bereits mit einer Ladeleistung von 1,4 Kilowatt zu 100 Prozent mit überschüssigem Photovoltaikstrom zu laden. Der Energiemanager steuert nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch das Laden von E-Autos intelligent.

Climate 7000i: Förderfähig durch smarte Energieüberwachung

Die Singlesplit-Klimaanlage Climate 7000i profitiert gleichermaßen vom eigenproduzierten Solarstrom und ermöglicht effizientes Heizen und Kühlen in vielen Gebäudetypen (Energieeffizienzwert von A+++). Die Funktionen „Save+“ und „Power-Control“ sorgen für geringen Energieverbrauch bei gleichzeitig maximalem Komfort. Die fortschrittliche Ionisator-Technologie eliminiert Viren und Bakterien effizient für eine hohe Luftqualität. Mit der optionalen netzdienlichen Schnittstelle MSG-1 und dank Monitoring über die Bosch HomeCom Easy App erfüllt die Climate 7000i die Anforderungen der deutschen BEG-Förderung.

Air 4000: Testsieger und Umwelttipp der Stiftung Warentest

Für Spitzenwerte in den Bereichen Luftreinigung und Ventilation sorgt der Testsieger und Umwelttipp der Stiftung Warentest unter den Luftreinigern. Der Air 4000 von Bosch überzeugt in Effizienz, Handhabung, geringem Stromverbrauch sowie sehr leisem Betrieb. Das LED-Touch Display macht die Bedienung einfach, Farbringe zeigen die Luftqualität an. Dank Vorfilter, Aktivkohlefilter und HEPA-Filter werden Bakterien, Pollen oder unangenehme Gerüche schnell aus der Luft beseitigt. Die Leistung des Air 4000 ist für Räume bis zu einer Größe von 62,5 Quadratmeter ausgelegt.