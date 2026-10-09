Mit der Climate 6000iP präsentiert Bosch Home Comfort auf der Chillventa 2026 sein erstes Single-Split-Klimagerät, das vollständig auf das Kältemittel R290 (Propan) ausgelegt ist. Die Neuheit verbindet ein niedriges Treibhauspotenzial (GWP100 = 0,02 nach IPCC AR6) mit einem umfassenden Sicherheitskonzept und richtet sich an Kunden, die bei der Gebäudeklimatisierung bereits heute auf innovative Kältemitteltechnologien setzen möchten.

Die Climate 6000iP ist in den Nennleistungsgrößen 2,6 und 3,5 kW erhältlich. In der 2,6-kW-Variante erreicht sie einen SEER von 8,8 und damit die Energieeffizienzklasse A+++ beim Kühlen. Beim Heizen erzielt sie einen SCOP von 4,6 (A++). Der Schalldruckpegel der Inneneinheit liegt bei minimal 20 dB(A).

Bei der Außeneinheit setzt Bosch auf einen auf Dauerbetrieb ausgelegten Aufbau. Eine automatische Abtaufunktion unterstützt den zuverlässigen Betrieb. Eine spezielle Korrosionsschutzbeschichtung schützt die Außeneinheit zusätzlich vor Witterungseinflüssen.

Die Climate 6000iP kühlt und heizt und verfügt über eine automatische Luftreinigungsfunktion. Der integrierte Ionisator gibt dafür positive und negative Ionen ab und ein Bio-Filter unterstützt die Reduzierung von Staubpartikeln, Pilzen und Mikroben.

Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung oder per App. Eine WLAN-Anbindung ist über ein optionales Gateway-Zubehör möglich. Damit kann die Climate 6000iP in digitale Bedien- und Steuerungskonzepte eingebunden werden.

Für den sicheren Betrieb mit dem Kältemittel R290 ist die Climate 6000iP gemäß IEC 60335-2-40 für erhöhte Dichtheit („Enhanced Tightness“) zertifiziert. Ein integrierter Leckagesensor in der Inneneinheit unterstützt die Überwachung des Systems. Sämtliche elektrischen Komponenten der Inneneinheit sind als funkenfreie Bauteile ausgeführt.

Die Climate 6000iP ist eine Single-Split- Lösung, die innovative Kältemitteltechnologie, hohe Effizienz und praxisorientierte Sicherheitsmerkmale miteinander verbindet. Für Kältetechniker und Anlagenbauer bietet das Gerät damit die Möglichkeit eine zukunftsorientierte Option für Einzelraumlösungen in Wohngebäuden und vergleichbaren Anwendungen anzubieten.

Bosch Home Comfort finden Sie auf der Chillventa in Halle 7A, 7A-112