Heizen und Kühlen in einem System

Modulare Anwendung und Kaskadierung von 25 bis 270 Kilowatt Leistung

Deutliche Reduzierung der Kältemittelmenge bei hoher Leistung

Breiter Temperaturbereich: Kühlen von -15 bis +55, Heizen von -30 bis +30 Grad Celsius

Mit dem neuen Air Flux 5301 System treibt Bosch die Innovationen im Bereich der VRF-Systeme (Variable Refrigerant Flow) weiter voran. Ob Bürogebäude, Hotels, Supermärkte oder Sport- und Freizeitzentren - die Air Flux Serie ist das innovative Heiz- und Klimasystem im kommerziellen Bereich. Mit den flexibel kombinierbaren Innen- und Außeneinheiten sowie den intelligenten Regelungen kann für fast jeden Anwendungsfall im Bereich der mittleren und großen Gebäudetypen die genau passende Lösung bis zu einer Leistung von 270 Kilowatt zusammengestellt werden.

Effizienter heizen und kühlen selbst bei Extremtemperaturen

Mit der Neuheit Air Flux 5301 können Gebäude mit signifikanten Leistungsreserven in den Bereichen Kühlen und Heizen aus einem System rechnen: Die deutlich erweiterten Temperaturbereiche beim Kühlen von -15 bis +55 und beim Heizen von -30 bis +30 Grad Celsius gewährleisten Stabilität und Effizienz des Systems auch bei extremen Außentemperaturen. Mit einem SEER-Wert von bis zu 7,6 und einem SCOP-Wert von bis zu 4,5 werden die Effizienzwerte gegenüber den bisherigen Air Flux Modellen noch einmal übertroffen. Gut für die Umwelt: Trotz höherer Systemleistung kommt das System mit einer reduzierten Menge an Kältemittel, mit nur 7 Kilogramm für bis zu 33 Kilowatt Leistung aus. Die kontinuierliche Überwachung des Kältemittel-Status erhöht die Zuverlässigkeit des Systems. Für unterschiedliche Anwendungs- und Gebäudetypen stehen insgesamt zehn verschiedene Varianten an Vorrangmodi zur Verfügung, die durch die drei ganz neuen Modi 1. Automatische Umschaltung Heizen – Kühlen (Change Over), 2. Kapazitätsabstimmung (Voting capacity) sowie 3. Priorität zuerst eingeschalteter Inneneinheit (First on Indoor unit). Außerdem gibt es nun den 15-stufigen Leise- Modus, bei dem zeitorientiert über den Regler eine Schallreduzierung aktiviert werden kann, zum Beispiel auch für eine Nachtabsenkung (Night Silent Mode). Betreiber können die Anlage so passgenau auf ein Gebäude abstimmen und noch effizienter betreiben.

Einfache Bedienung von bis zu 13 verschiedenen Gerätetypen

Facility Manager können die bis zu 13 verschiedenen Gerätetypen des Air Flux 5301 Systems über einen intuitiven 10 Zoll Zentralregler unkompliziert steuern und überwachen. Dabei können im Air Flux System alle Innen- und Außengeräte individuell geregelt werden. Eine eigene Planungssoftware macht die Anlagendimensionierung sehr einfach. Im Betrieb reduziert das optimierte Regelsystem den Stromverbrauch im Stand-by-Modus auf nur 3,5 Watt. Die Air Flux 5301 Serie wird mit dem Kältemittel R-410A ausgeliefert, die meisten Innengeräte können sowohl mit dem Kältemittel R-410 als auch R-32 betrieben werden. Ausnahmen bilden hier die Geräte AF2-f, AF2-FC und AF2-CF. Durch eine Kaskadenschaltung von bis zu drei Air Flux 5301A C-Geräten werden Leistungen bis zu 270 Kilowatt erreicht. Die Möglichkeiten der Verrohrung wurden noch einmal erweitert. Das System kann so eine Gesamtlänge von bis zu 1.100 Metern erreichen. Ein Einsatz dieses VRF-Systems ist damit auch in sehr hohen Gebäuden mit einem maximalen Niveauunterschied zwischen Außen- und Innengerät von bis zu 110 Metern möglich.

Sicherheitsfunktionen für einen zuverlässigen Betrieb

Das VRF-Klimasystem bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Immunität gegen Störungen, um einen reibungslosen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten. Durch die individuelle Stromversorgung der Innengeräte können einzelne Einheiten bei Bedarf vom Stromnetz getrennt werden, ohne den Gesamtbetrieb des Systems zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Klimatisierung, selbst wenn einzelne Innengeräte vom Stromnetz getrennt sind. Bei der individuellen Stromversorgung handelt es sich um eine optionale Möglichkeit, eine einheitliche Stromversorgung der Innengeräte ist ebenfalls möglich. Mit einer Schutzklasse von IP55 ist die E-Box gegen Feuchtigkeit, Staub, Insekten und Salzspritzwasser geschützt. Die vollständig abgedichtete E-Box und die Sicherheitsabdeckung gewährleisten den Schutz der elektronischen Komponenten vor äußeren Einflüssen. Darüber hinaus ermöglicht die Mikrokanal-Kühltechnologie eine präzise Steuerung der Temperatur in der E-Box. Zusätzliche Automatisierungen wie die Kältemittelbefüllung sowie das Freiblasen der Außengeräte von Schnee und Staub, erleichtern die Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage.