Effiziente Heiz- und Kühlleistung überzeugt

Die Climate Class 8000i ist Testsieger, Preistipp und Umwelttipp

Genaue Temperatureinstellung und günstiger Betrieb überzeugen

Tester loben schnelle und effiziente Kühl- und Heizleistung des Siegers

Bei Stiftung Warentest erzielt das Split-Klimagerät Climate Class 8000i von Bosch Home Comfort einen überzeugenden Testsieg: Mit dem Testurteil "Gut" (Gesamtnote 2,3) ist die Climate Class 8000i nicht nur Testsieger, sondern auch Umwelttipp und Preistipp der Stiftung Warentest. Insgesamt wurden sieben Single-Split Klimageräte, jeweils mit Innen- und Außengerät, einer WLAN-Schnittstelle und einer Leistung von 2,5 bis 3,5 kW getestet. Die Tester lobten insbesondere die Schnelligkeit beim Heizen, die Effizienz und die genauen Temperatureinstellungen des Bosch-Gerätes. „Bosch ist Boss. Das Split-Klimagerät überzeugt in fast allen Heiz- und Kühltests“, resümiert die Stiftung Warentest den Testerfolg.

Kühl- und Heizfunktionen erstmalig für die Testnote entscheidend

Erstmalig wurde bei Stiftung Warentest neben der Kühlfunktion auch die Heizleistung geprüft und eine Außentemperatur zwischen -15 und +12 Grad Celsius simuliert. In nur 7,5 Minuten heizte die Climate Class 8000i den 25 Quadratmeter großen Prüfraum von 15 auf 20 Grad am schnellsten auf. Auch beim Kühlen überzeugte das Gerät. Dabei wurden die Abkühlzeit und der geringe Geräuschpegel der Inneneinheit lobend erwähnt. Bei der Bedienung punktet die Climate Class 8000i durch exakte und gleichmäßige Temperaturen und die individuelle Einstellbarkeit der Luftströmung im Raum. Dieses angenehme Raumklima wird unter anderem durch den "Coanda Effekt“ der Climate Class 8000i erzielt: Die kühle Luft wird dabei an der Decke, die warme Luft hingegen am Boden entlanggeführt, wodurch unangenehme Luftzüge vermieden werden. Im Auto-Modus ist der Coanda-Effekt immer aktiv. Ist eine zentrale Platzierung der Geräte zum Beispiel in einem Flur sichergestellt, ermöglicht die MultiSpace-Funktion, dass mehrere Räume mit nur einem Gerät mit temperiert werden.

Langfristig den Geldbeutel und die Umwelt schonen

Im Musterraum der Stiftung Wartentest heizen die Split-Klimageräte rund ein Fünftel günstiger als eine Gasheizung. Schon bei einem Haus mit einem jährlichen Heizwärmebedarf von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter lohnt sich das Heizen mit dem Klimagerät bereits deutlich, so die Rechnung von Stiftung Warentest. Die Climate Class 8000i besticht durch die höchste Energieeffizienzklasse von A+++ beim Heizen und Kühlen.

Das richtige Gerät für individuelle Anforderungen

Die Climate Class 8000i zählt zu den Spitzengeräten der Split-Klima Range von Bosch Home Comfort. Mit dem Multisplit-Klimagerät Climate 5000M und den Singlesplit-Klimageräten Climate 3000i, der ab Sommer erhältlichen Climate 7000i und Climate Class 8000i macht Bosch energieeffizientes Kühlen im Sommer und Heizen im Winter in verschiedenen Komfortklassen durch smarte Funktionen einfacher und günstiger. Mit der HomeCom Easy App von Bosch lassen sich viele Funktionen wie der Automatik-, Heiz- und Kühlbetrieb ein- und ausschalten, Luftströme und -richtungen regulieren und die Raumtemperatur anzeigen. Die Luftreinigungsfunktion mit Hilfe von Ionen-Technologie sorgt bei der Climate Class 8000i und der Climate 7000i zusätzlich für eine angenehme und saubere Luft. Dafür werden Ionen im Raum verteilt, welche Schadstoffe, Viren und Bakterien bekämpfen, und Gerüche neutralisieren. Die Ionen entziehen dabei den Schadstoffen Wasserstoff, wodurch diese unschädlich gemacht werden.

Zum vollständigen Test der Stiftung Warentest geht es hier