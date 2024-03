Luftreiniger Air 4000 wurde von Stiftung Warentest als Testsieger und Umwelttipp ausgezeichnet

Tester loben leisen Betrieb und geringen Stromverbrauch

Einfache Reinigung und Wechsel der Filter gut benotet

In der Ausgabe 3/2024 der Stiftung Warentest hat der Luftreiniger Air 4000 von Bosch Home Comfort seine Klasse unter Beweis gestellt. Mit dem Testurteil "Gut" (Gesamtnote 2,3) konnte der Air 4000 als Testsieger überzeugen. Die Tester lobten insbesondere seine Effizienz und die erzielten Spitzenwerte in den Bereichen Luftreinigung und Ventilation. Positiv wurden vor allem der energiesparende Betrieb des Air 4000 und seine geringe Lautstärke im Betrieb bewertet. Der Testsieger wird von der Stiftung Warentest gleichzeitig auch als Umwelttipp gelobt und ausgezeichnet. Zitat: „Der gute Bosch Air 4000 […] filtert Partikel gut aus der Luft. Er punktet zudem mit dem geringsten Stromverbrauch.“

Frische Luft in mittelgroßen Räumen mit dem Air 4000

Der Air 4000 von Bosch ist Teil einer umfassenden Luftreiniger-Reihe, die gemeinsam mit den ergänzenden Geräten Air 2000, für eine Fläche von bis zu 37,5 Quadratmetern, und Air 6000, für eine Fläche von 125 Quadratmetern, das richtige Gerät für jeden Bedarf bietet. Der Testsieger Air 4000 definiert Luftreinigung neu und bietet eine effiziente Lösung für Räume mit einer Größe von bis zu 62,5 Quadratmetern. Dank smarter Funktionen und einer beeindruckenden Reinigungsleistung setzt der Luftreiniger neue Maßstäbe in Sachen „frische Luft und Gesundheit“. So liegt die Clean Air Delivery Rate (CADR), die angibt, wie viele Kubikmeter Luft pro Stunde gereinigt werden, bei 300 m3/h. Der Air 4000 ist mit einer fortschrittlichen Filtertechnologie, bestehend aus Vorfilter, Aktivkohlefilter und einem langlebigen HEPA-Filter, ausgestattet. Diese Kombination beseitigt effektiv Verunreinigungen in der Luft, sorgt für gesunde Raumluft und ermöglicht einen einfachen Filteraustausch.

Smarte Funktionen für höchsten Komfort

Im Automatikmodus passt sich der Air 4000 kontinuierlich an die Luftqualität und Raumgröße an, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Zusätzlich bieten Komfortfunktionen wie Kindersicherung und Timer, die per Tastendruck angewählt werden, eine einfache Handhabung ohne mühselige manuelle Anpassungen. Dank seiner kompakten Maße findet der Air 4000 in verschiedenen Umgebungen Platz. Das LED-Touchdisplay mit sechs Tasten ermöglicht eine intuitive Bedienung, während der LED-Leuchtring mit Farbcode die aktuelle Luftqualität anzeigt. Im Ruhemodus reduziert der Air 4000 den Geräuschpegel auf leise 25 dB (A), schaltet die LED-Leuchten und das Display aus und sorgt so für eine ungestörte Nachtruhe – ganz wie man es von einem Testsieger erwartet.

Zum vollständigen Test der Stiftung Warentest geht es hier