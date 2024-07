Leistungsstark und sehr hoher Wirkungsgrad auch bei schwacher Sonneneinstrahlung

Ultraleicht-Module für eine einfache, feste und sichere Installation

Einfache Selbstmontage bis zu einer Höhe von 22 Meter möglich

Bosch Home Comfort setzt auf die Kraft der Sonne und erweitert mit dem Solar 4000 P Balkonkraftwerk sein Portfolio um eine innovative Energielösung für fast jedes Zuhause. Mit diesem leichten und effizienten System erzeugen Hausbesitzer oder Mieter bequem auf ihrem Balkon eigenen Strom und sparen je nach Sonneneinstrahlung bis zu 300 Euro pro Jahr Energiekosten ein*. Damit bietet Bosch Home Comfort eine einfache Möglichkeit, ein Teil der Energiewende zu werden und Geld einzusparen.

Leichtigkeit trifft Sicherheit

Viele handelsübliche Balkonkraftwerke sind mit Glasmodulen ausgestattet und oft über 20 Kilogramm schwer. Dadurch sind sie entsprechend kompliziert zu installieren. Bosch geht mit dem Solar 4000 P den deutlich leichteren Weg, denn die Hochleistungsmodule sind mit 5,9 Kilogramm bis zu 70 Prozent leichter als herkömmliche Glasmodule. Durch diese Gewichtsersparnis bieten die Module maximale Sicherheit und halten beispielsweise auch bei Unwettern sicher befestigt am Balkon. Die Tragfähigkeit eines Gitterbalkons wird durch das geringe Gewicht nicht beeinträchtigt.

Alles dabei für schnelle, einfache und energiereiche Balkonfreuden

Das Solar 4000 P macht Energiesparen sehr einfach, denn alles, was zum Kraftwerksbetrieb gebraucht wird, ist ohne mühseliges Suchen oder Kombinieren von einzelnen Komponenten im Lieferumfang enthalten. Es bleibt nur die Wahl, ob man mit einem oder zwei der ultraleichten PV-Modulen die persönliche Energiewende starten möchte. Die Module und die abgestimmten Wechselrichter, Kabel, Stecker und Befestigungsmaterialien sind vom TÜV Nord geprüft. Erhältlich sind die Module in einer 300-Watt- und der 600-Watt-Variante mit einem bzw. zwei Modulen. So gelingt eine einfache Selbstmontage bis zu einer Höhe von 22 Metern sowie ein unkompliziertes Abbauen und Wiederaufbauen zum Beispiel bei einem Umzug.

Noch mehr Effizienz, dank integrierter PERC Modultechnologie

Bei vielen PV-Modulen ist der Wirkungsgrad begrenzt, da ein Teil des Sonnenlichts die Solarzelle durchdringt, ohne Strom zu erzeugen. Das gilt vor allem für das rote Sonnenlicht. Die Module des Solar 4000 P nutzen die Sonnenenergie dank fortschrittlicher PERC-Technologie (Passivated Emitter and Rear Cell) effizient aus. PERC-Module erhöhen die Effizienz von Photovoltaikmodulen durch eine besondere Beschichtung. Dabei wird der Teil des roten Sonnenlichts, der bis zur Rückseite der Zelle gelangt, ohne Strom erzeugt zu haben, wieder stromerzeugend in die Zelle reflektiert. Das ermöglicht eine deutlich höhere Effizienz des Balkonkraftwerks und optimiert selbst bei schwachem oder diffusem Licht in den Morgen- und Abendstunden den Energiefluss. Der Wirkungsgrad des Systems beträgt bis zu 21,5 Prozent. Mit dem Solar 4000 P von Bosch startet die Energiezukunft mit zehn Jahren Produkt- und 25 Jahren Leistungsgarantie (PV-Modul) jetzt auf Deutschlands Balkonen.

Das Solar 4000 P Balkonkraftwerk ist seit Mai 2024 in Deutschland zum UVP von 549 Euro in der 300-Watt-Variante und 1.099 Euro in der 600-Watt-Variante erhältlich.

*600-W-System bei optimaler Ausrichtung mit durchschnittlichem Strompreis von 46 ct/kWh