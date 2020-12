… schauen Sie doch gleich mal auf www.boagaz.com/de vorbei und entdecken Sie die neue Webseite. Es erwarten Sie zahlreiche Informationen zum innovativen Edelstahlwellrohrsystem für Gasinstallationen bis 500 mbar, Montagetipps und Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das System.

Gas einfacher, effizienter und schneller

Flexible Edelstahlrohre mit doppelt dichtenden Fittings maximieren die Sicherheit jeder Gasinstallation in Deutschland und sind DVGW geprüft. Die Systemlösung überzeugt durch die einfache Handhabung bei Lagerung, Transport und Montage. Bis zu 70 % Zeitersparnis bei der Installation sind möglich, egal wie schwierig die Einbausituation auch ist.

Die Rohre in den Dimensionen DN 15, 20, 25, 32, 40 und 50 sind als Rollenware ab 15 m am Stück erhältlich. Spezialwerkzeug suchen Sie bei uns vergeblich, denn die für das Ablängen der Rohre und Installation der Fittings benötigen Sie lediglich einen Rohrabschneider, ein Messer und 2 Rohrzangen. Auf Bogenstücke verzichten wir völlig – benötigte Bögen entstehen einfach von Hand. Ein beispielhaftes Montagevideo eines Kunden finden Sie auf unserer neuen Webseite.

Bei einer verbindungslosen Leitungsführung mit BOAGAZ können Sie in Deutschland auf die Be- und Entlüftung der Gasleitung in Hohlräumen verzichten. Das spart Zeit und Kosten. Zudem dürfen die Edelstahlwellrohre unter Estrich verlegt werden. Überzeugen Sie sich bei Ihrem nächsten Projekt selbst und bis dahin wünscht Ihnen das gesamte BOAGAZ Team „FROHE WEIHNACHTEN 2020“