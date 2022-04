Pressemeldung

BOAGAZ Rohre bestehen aus hochwertigem Edelstahl und sind mittels Helium zu 100 % dichtheitsgeprüft. Zum Schutz vor eventueller Korrosion und zur schnellen Identifikation als Gasleitung werden alle Rohre bereits werkseitig mit einem g elben, durchgehenden Korrosionsschutz versehen. Die Rohre ab 15m bis hin zu 105m Länge werden als Rollenware verpackt, um den Komfort im Transport und der Montage sicherzustellen. Für größere Projekte sind Längen bis zu 640m erhältlich.

Weichen Sie Hindernissen geschickt aus

Dank der 2-fachen Wärmebehandlung der Rohre, können diese von Hand gebogen werden ohne zu knicken. Benötigte Bögen in der Leitungsführung können somit je nach Bedarf vor Ort innerhalb von Sekunden gebogen werden. Die Rohre bleiben formstabil und sind eigenspannungsfrei. So gelingt die Verlegung mit BOAGAZ in Hohlräumen, unter Estrich, in engen oder verwinkelten Räumen und unter sonstigen Hindernissen oder schwierigen Bedingungen besonders leicht. Für die Verlegung in Hohlräumen können Sie dank BOAGAZ auf die Be- und Entlüftung verzichten. Aufgrund der einfachen Installation entsteht eine Zeitersparnis von bis zu 70%.

Kostenlose Dimensionierungshilfe

Das BOAGAZ System kann wie jedes herkömmliche Gasinstallationssystem im Wohnbau, Gewerbe und Industriebereich eingesetzt werden und verfügt unter anderem über ein DVGW Zertifikat. Alle Komponenten sind in den Dimensionen DN 15, 20, 25, 32, 40 und 50 erhältlich und können sowohl für Erdgas und Flüssiggas als auch alle gängigen Biogase und Industriegase verwendet werden. Um Ihre benötigte Leitung optimal zu dimensionieren steht Ihnen im Servicecenter auf der Webseite unter boagaz.com/de/servicecenter ein kostenloses Dimensionierungstool auf Excel-Basis zum Download zur Verfügung.

