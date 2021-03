Das flexible Edelstahlwellrohrsystem von BOAGAZ gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren am internationalen Markt, 10 Jahre davon ist BOAGAZ bereits am europäischen Markt vertreten. Mit der Möglichkeit der verbindungslosen Leitungsführung und der Reduktion der Verbindungsstellen auf ein Minimum wollte man die Gasinstallationen hierzulande vereinfachen und deren Sicherheit maximieren. Als besonders schöner Nebeneffekt zeigte sich außerdem die Einsparung wertvoller Ressourcen, da so gut wie keine Fehler bei der Installation möglich sind und der Materialverschnitt minimiert wird. Das System hat sich bewährt, nicht zuletzt wegen der marktnahen Weiterentwicklung der Komponenten als auch der zunehmenden Vorteile bei der Montage. Besonders hervorstechen die Möglichkeit der Verlegung unter Estrich sowie die Möglichkeit bei Hohlräumen auf die Be- und Entlüftung zu verzichten.

BOAGAZ gilt in Europa mittlerweile als der Experte im Bereich Gasinstallation mit flexiblen Rohren aus Metall und führt mit Abstand das breiteste Sortiment an Anschluss- und Verbindungsstücken. Durch die Nähe und den direkten Kontakt zu den Kunden und deren Wünschen konnten wichtige Systemkomponenten entwickelt und ins Sortiment aufgenommen werden. Schon seit Beginn der Unternehmensgeschichte setzte man auf eine hauseigene Produktentwicklung und Qualitätssicherung, kurze Entscheidungswege und hohe Qualität.

Im vierten Quartal 2020 wurde das BOAGAZ Team um einen neuen Kollegen erweitert. Herr Silvester Zottl unterstützt seit November das Team im Bereich Technik und Produktentwicklung. In einem ersten Schritt begleitet er die Markteinführung einer neuen Generation an Verbindungs- und Anschlusstücken deren Auslieferung in den nächsten Wochen starten wird. Auf weitere spannende Neuerungen dürfen Sie sich freuen!

Mehr Informationen zu BOAGAZ: www.boagaz.com