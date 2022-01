Pressemeldung

Nutzen Sie das eine oder andere Zeitfenster und besuchen Sie unseren virtuellen Showroom. Sie finden dort aktuelle und clevere Lösungen aus den Themenbereichen Heizungstechnik, Smart Home oder Tragbare Messgeräte.

AFRISO FloorControl: Das neue Komplettsystem zur einfachen Regelung von Flächenheizungen und –kühlungen

Freuen Sie sich auf diese und viele weitere Highlights:

Einzelraum-Temperaturregelung FloorControl: Die neue Regelklemmleiste mit zugehörigen Raumthermostaten überzeugt durch ihr schlichtes, minimalistisches Design und eignet sich für Verteilersysteme zum Heizen und Kühlen gleichermaßen. Insgesamt sind 8 unabhängige Zonen mit bis zu 22 Stellantrieben steuerbar.

Edelstahl-Verteilersysteme und Thermostatventile mit dynamischem Mengenbegrenzer für einen sicheren, automatischen Abgleich mit hoher Reserve bis 340 l/h Heizungspumpengruppen PrimoTherm® inklusive 3-Wege-

Mischer mit einstellbarem KVS-Wert für maximale Flexibilität bis zuletzt auf der Baustelle

Messen ohne Papierkram

Mit den AFRISO CAPBs® gelingt Ihnen jede typische SHK-Messaufgabe ganz automatisch, intuitiv und schnell. Ganz gleich, ob Sie ein Leck an Gasleitungen aufspüren, Fußbodensysteme vor der Inbetriebnahme abdrücken, die Wasserqualität bestimmen oder sonstige Dichtheitsprüfungen an Leitungen durchführen wollen – Entdecken Sie die unglaubliche Vielfalt dieses modularen Systems.

CAPBs® übertragen die erfassten Messdaten per Bluetooth® direkt an Ihr AFRISO BlueLine-Handmessgerät oder werten die Daten in der kostenlosen App „EuroSoft live“ aus und stellen diese grafisch dar. Anwendungsspezifisch können Schritt für Schritt komplexe Prüfaufgaben im Abgleich zu gültigen Normen oder Vorschriften durchgeführt und inklusive Unterschrift, Fotos oder Notizen als umfangreiches PDF dokumentiert werden.

Smarte Vielfalt der Gebäudeautomation

Entdecken Sie auch unser neuestes Kombinationstalent: Das AFRISOhome Gateway HG 02. On board befinden sich mit WLAN und EnOcean® bereits zwei gewichtige Funk-Standards. Letztgenannter bildet die Basis für den größtenteils energieautarken Betrieb der smarten AFRISO Sensoren im Komplettsystem AFRISO Smart Home. Anwender, welche die Vorzüge batterie- und kabelloser EnOcean®-Funktechnologie schätzen, finden innerhalb der EnOcean® Alliance viele ergänzende Sensoren und Aktoren, die unmittelbar mit dem Gateway funktionieren.

Weitere Sensoren und Aktoren sind nach dem Einstecken von Zigbee- oder Z-Wave-Erweiterungsmodulen mit dem Gateway koppelbar. So können herstellerübergreifend heute bereits über 320 Geräte im AFRISO Smart Home interagieren!

Wie einfach die Erweiterung des Smart-Home-Systems funktioniert erfahren Sie auch in einem Kurzvideo!

Persönliche Führung

Gerne begleiten wir Sie beim Rundgang durch unsere virtuelle Produktwelt. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular an der Infotheke oder wählen Sie einfach Ihren direkten Ansprechpartner aus und vereinbaren Sie einen Termin. Ihr AFRISO Außendienstberater meldet sich dann über Microsoft Teams bei Ihnen zu einer individuellen Führung durch den AFRISO Showroom. MS Teams können Sie dazu ganz bequem direkt in Ihrem Browser öffnen – weitere Programme sind nicht notwendig.