Sie reduziert Stress und verbessert die Stimmung, fördert Konzentration sowie Kreativität und stärkt nicht zuletzt unser Immunsystem. Ob Pflanzen, Wasserquellen oder ökologische Materialien – wer sein Zuhause in einen Wohlfühlort verwandeln möchte, sollte natürliche Elemente in die Gestaltung einbinden. Die Armaturen und Duschanwendungen von Dornbracht fügen sich ideal in biophile Gestaltungsansätze ein.

Biophiles Interior Design strebt danach, eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt zu schaffen. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Verwendung von Pflanzen im Innenraum: Topfpflanzen, vertikale Gärten oder begrünte Wände sorgen dabei für eine deutlich höhere Luftqualität. Weitere wichtige Komponenten sind große Fenster, Oberlichter und raffiniert positionierte Spiegel, um den natürlichen Lichteinfall zu erhöhen. Auch eine gedeckte Farbpalette und Materialien wie Holz, Stein oder Stoffe aus Ökofasern verstärken die Naturverbundenheit.

Von der Natur inspiriert: Spa-Anwendungen und Armaturen von Dornbracht

Armaturen und Duschanwendungen von Dornbracht lassen sich aufgrund ihres Designs und der kuratierten Oberflächen-Auswahl auf harmonische Weise in ein solches Ambiente integrieren. Die Verbindung zwischen Produkt und Natur wird insbesondere bei den Spa-Lösungen des Herstellers deutlich, denn hier steht das natürliche Erleben im Vordergrund. Sie nutzen die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Wasser und schaffen so Wohlfühlmomente, die Körper und Geist in Einklang bringen. Beim Serenity Sky+ spendet beispielsweise die aktivierende Strahlart Cool Mist eine besonders angenehme und naturnahe Form der Abkühlung und Erfrischung. Als leichter, kühlender Nebel benetzt sie die Haut. Dank ihrer fein zerstäubten Wasserpartikel fühlt sich diese Strahlart besonders weich an und umhüllt sanft den gesamten Körper. Beim Aquamoon wiederum bringt Tempest das Naturerlebnis eines stürmischen Regenschauers ins Bad. Die Strahlart folgt keiner Logik, sondern der Natur des Wassers. Ein Gewitterregen, der aus allen Richtungen kommt, Klarheit schafft und so gleichzeitig für Entspannung und Erfrischung sorgt, war hier Inspirationsgeber.

Ein weiteres Beispiel für von der Natur inspirierte Details bei Dornbracht-Produkten liefert die Kooperation mit Nature Squared: Das Schweizer Unternehmen stellt kunstvolle Intarsien aus Materialien her, die normalerweise weggeworfen werden, wie Eier- oder Muschelschalen. Die gemeinsam gestalteten Griffe für die Armatur MEM vereinen ökologische Ansprüche mit höchster Handwerkskunst – und werden so zu Begleitern eines naturbewussten Lebensstils.

