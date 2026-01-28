ACO Haustechnik: BIM und die Digitalisierung von Architektur, Planung und Bau
Grundlage von BIM ist ein digitales 3D-Modell mit Geometrie und Daten bzgl. Materialien, Kosten, Terminen, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit etc. über alle Phasen – Planung, Bau, Betrieb und Rückbau – eines Gebäudes. Zum Einsatz kommen dabei zwei unterschiedliche Datenformate die jeweils unterschiedliche Zwecke erfüllen: RFA und IFC.
RFA (Revit Family File) ist das proprietäre Herstellerformat von Autodesk Revit. Optimiert für die Planung innerhalb von Revit, ist es primär in der Autodesk-Welt nutzbar. RFA-Daten umfassen parametrische 3D-Bauteile (z. B. Abläufe, Duschrinnen, Abwasserhebeanlagen oder Fettabscheider), mit sehr detaillierten, spezifischen Herstellerinformationen.
IFC (Industry Foundation Classes) ist eine offenes, interdisziplinäres, herstellerneutrales Austauschformat für den Datentransfer im BIM-Prozess. IFC unterstützt viele Bauwerksinformationen (Geometrie und Eigenschaften), ermöglicht Interoperabilität und Austausch von BIM-Daten zwischen unterschiedlichen Softwarelösungen, ist langfristig archivierbar und wird häufig in Ausschreibungen und beim Datenaustausch zwischen Projektpartnern verlangt.
ACO Haustechnik bietet für den deutschen und internationalen Markt sowohl .ifc- als auch .rvf-Daten (für die Programmversionen 2021–2025) für folgende Produktgruppen als Download an:
• Duschrinnen
• Fettabscheider und Leichtflüssigkeitsabscheider
• Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen
• Bodenabläufe und Reinigungsverschlüsse
• Variant CR Edelstahlabläufe
• Dach und Parkdeckentwässerung und Rohrsysteme
Daten für die ACO Rinnensysteme fehlen noch, da eine Produktauswahl über die Revit-Familie nicht praktikabel ist. Derzeit wird ein Tool entwickelt, um auch Sonderkonstruktionen der Rinnen als BIM-Modell zur Verfügung stellen zu können. Der Link zu den BIM Dateien von ACO Haustechnik lautet: www.aco-haustechnik.de/downloads/bim-building-information-modeling/