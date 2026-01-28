Einer der neuesten Revit Familien stellt das Paket der Variant CR-Abläufe aus Edelstahl dar. Ablaufkombinationen aus Ablauf und Aufsatzstück sind wählbar. Bildquelle: ACO Haustechnik

Die Abkürzung steht für "Building Information Modeling". Dabei handelt es sich um eine digitale Methode zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken. BIM fördert interdisziplinäre Kooperation zwischen Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmen und Betreibern und sorgt für verbesserte Transparenz, weniger Planungsfehler, höhere Kosten- und Terminsicherheit und effizientere Bauprozesse.

Grundlage von BIM ist ein digitales 3D-Modell mit Geometrie und Daten bzgl. Materialien, Kosten, Terminen, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit etc. über alle Phasen – Planung, Bau, Betrieb und Rückbau – eines Gebäudes. Zum Einsatz kommen dabei zwei unterschiedliche Datenformate die jeweils unterschiedliche Zwecke erfüllen: RFA und IFC.

RFA (Revit Family File) ist das proprietäre Herstellerformat von Autodesk Revit. Optimiert für die Planung innerhalb von Revit, ist es primär in der Autodesk-Welt nutzbar. RFA-Daten umfassen parametrische 3D-Bauteile (z. B. Abläufe, Duschrinnen, Abwasserhebeanlagen oder Fettabscheider), mit sehr detaillierten, spezifischen Herstellerinformationen.

IFC (Industry Foundation Classes) ist eine offenes, interdisziplinäres, herstellerneutrales Austauschformat für den Datentransfer im BIM-Prozess. IFC unterstützt viele Bauwerksinformationen (Geometrie und Eigenschaften), ermöglicht Interoperabilität und Austausch von BIM-Daten zwischen unterschiedlichen Softwarelösungen, ist langfristig archivierbar und wird häufig in Ausschreibungen und beim Datenaustausch zwischen Projektpartnern verlangt.

ACO Haustechnik bietet für den deutschen und internationalen Markt sowohl .ifc- als auch .rvf-Daten (für die Programmversionen 2021–2025) für folgende Produktgruppen als Download an:

• Duschrinnen

• Fettabscheider und Leichtflüssigkeitsabscheider

• Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen

• Bodenabläufe und Reinigungsverschlüsse

• Variant CR Edelstahlabläufe

• Dach und Parkdeckentwässerung und Rohrsysteme

Daten für die ACO Rinnensysteme fehlen noch, da eine Produktauswahl über die Revit-Familie nicht praktikabel ist. Derzeit wird ein Tool entwickelt, um auch Sonderkonstruktionen der Rinnen als BIM-Modell zur Verfügung stellen zu können. Der Link zu den BIM Dateien von ACO Haustechnik lautet: www.aco-haustechnik.de/downloads/bim-building-information-modeling/