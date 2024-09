Dieses Webinar befasst sich mit der Auslegung dezentraler Lüftungsgeräte in Anlehnung an die VDI6040. Aus dem Programm der Serie DEX3000 lässt sich für jedes Klassenzimmer die optimale Geräte-Lösung finden, die beispielsweise in Schulen gefragt und ideal zur Nachrüstung geeignet ist.

Lernen Sie die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO-Software kennen. Unser Referent, Denny Kühnert, wird die folgenden Themen ausführlich behandeln:

Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten für Bildungseinrichtungen

Projektverwaltung und Dokumentation

Anpassung der Basiseinstellungen an spezifische Projektanforderungen

Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter

Erstellung von Ausschreibungstexten & 3D-Zeichnungen

Erstellung eines Angebots

Melden Sie sich jetzt an und lernen Sie, wie Sie mit den DEX3000-Geräten gemäß VDI6040 eine optimale Lüftungslösung für Bildungseinrichtungen realisieren können!

