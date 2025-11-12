Möchten Sie besondere Momente auf dem Glas Ihrer Duschkabine festhalten? Dann gehen Sie einfach auf unsere Website, laden Sie das Wunschmotiv hoch und testen Sie, ob es den Anforderungen entspricht. Innerhalb von wenigen Augenblicken erhalten Sie Gewissheit, ob das ausgewählte Bild den druckbar entspricht.

Der Digitaldruck von Radaway macht es möglich, die Duschabtrennungen und Badewannenaufsätze mit Aufdrucken aus Keramikfarbe zu veredeln. Die wärmehärtende Keramikfarbe wird mithilfe eines speziellen Digitaldruckers auf das Glas aufgetragen und während des Härtungsprozesses in die Glasoberfläche eingebrannt. Dieses Verfahren macht das Motiv abriebfest und widerstandsfähig. Die Farbqualität bleibt somit auch im Laufe der Zeit intensiv.

Unter www.radaway.de/digitaldruck können Sie testen, ob das ausgesuchte Bild die erforderlichen Anforderungen erfüllt und druckbar ist.

Digitaldruck ist auf verschiedenen Glasarten möglich: Klar-, Diamant-, Braun- und Graphitglas. Die Lieferzeit der Bestellung beträgt 10 Arbeitstage nach Annahme der Visualisierung. Die maximale bedruckbare Breite des Glases beträgt 1600 mm.

Die innovative Lasergravur-Technologie ermöglicht es ebenfalls einzigartige Muster, dekorative Schriftarten und sogar Fotos auf das Glas aufzubringen. Die Lasergravur ist auf mehreren Glasarten möglich: Klar-, Diamant-, Braun-, Graphit- und Spiegelglas. Wie beim Digitaldruck erfolgt die Lasergravur auf der Außenseite des Glases, wodurch die EasyClean-Beschichtung auf der Innenseite der Duschabtrennung nicht beschädigt wird. Motive können auf Gläser mit einer maximalen Höhe von 2900 mm und maximalen Breite von 1650 mm graviert werden. Bei Produkten mit Gravur beträgt die Lieferzeit ebenfalls 10 Werktage.

Wählen Sie eines unserer zahlreichen Motive und Designs aus unseren Datenbanken aus oder reichen Sie Ihr eigenes Motiv bzw. Foto ein, das an das jeweilige Verfahren angepasst und ggf. umgewandelt wird. Nach der Freigabe Ihrerseits wird Ihr Layout auf das von Ihnen gewählte Teil der Duschabtrennung übertragen.