Hargassner Geschäftsführer Anton jun. (rechts) und Markus Hargassner (links). In der Mitte Martin Praxenthaler von Hot Cube Heiz-System. Fotocredit: © Hargassner

Dass die Heizspezialisten von Hargassner heiß auf Wintersport sind, weiß man. Mit der Heizung für den IBU Biathlon-Weltcup in Ruhpolding machen die Biomassepioniere einmal mehr auf sich aufmerksam. Mit am Start des internationalen Events waren zwei kraftvolle Hargassner 330 kW Eco-HK Pelletheizkessel.

Die Weltelite des Biathlon-Sports kämpfte im bayerischen Ruhpolding zum 44. Mal um IBU Weltcup Punkte. Das Publikum in der Chiemgau Arena war die ganze Woche mit Begeisterung dabei. Bestleistungen erbrachten auch zwei Hargassner Eco-HK Pelletheizungen mit je 330 kW für die Wärmeversorgung im 3500 Quadratmeter großen Veranstaltungszelt der International Biathlon Union.

Das Zelt war für etwa 1.100 Zuschauer und Helfer und auch für die Küche ausgelegt. Die Chiemgau Arena GmbH Ruhpolding stellte die Beheizung für das Event heuer erstmals von Öl-Warmluft-Modulen auf nachhaltige Biomasse um. Der CO 2 -Fußabdruck verringerte sich so um mehr als 210 Tonnen. Das soll auch für die kommenden Jahre so beibehalten werden. Verantwortlich dafür ist der Hargassner Premiumpartner, Firma Martin Praxenthaler GmbH aus Traunstein, mit seinem „Hot Cube“.

Mobile Biomassekessel

Martin Praxenthaler, Geschäftsführer von Hot Cube, erklärt: „Flexibles und nachhaltiges Heizen wird bei großen Sportevents immer wichtiger. Unsere Hot Cube Heiz-Container eignen sich für verschiedenste Einsatzzwecke und können sowohl leistungsstarke Heizungswärme als auch Warmwasser liefern.“

Praxenthaler hat mit seinem Hot Cube – ähnlich den mobilen Heizcontainern von Hargassner – ein mobiles Anhängersystem entwickelt. Dieses wird fix und fertig und vom Biomassehof Achenthal bereits mit Pellets befüllt am Einsatzort angeliefert. Es kann an jeden gängigen Heizungskreislauf angeschlossen werden. Selbst für einen längeren Einsatz ist der Hot Cube dank dem integrierten 15 Tonnen Pellet-Lagertank gerüstet. Eine weitere Befüllung per LKW ist jederzeit möglich. Der Füllstand wird mit App kontrolliert.

Kosten reduziert

Für das Veranstaltungs-Zelt in Ruhpolding wurden konstant angenehme Temperaturen von mindestens 22 Grad erreicht. Insgesamt sparte man beim Biathlon durch den Brennstoff Pellets mehr als 30 % Heizkosten im Vergleich zu den konventionellen Heizungen der Vorjahre. Kraftvolle Warmluftmodule mit Um- und Abluftöffnungen und flexible Schläuche leiteten die erhitzte Luft kontinuierlich in das Zelt. Ein spezielles Luftschichtverfahren mit Wärmerückgewinnung ermöglichte eine zusätzliche Energieeinsparung.

Ausfallsichere Heizung

„Sportevents stehen vor besonderen Herausforderungen. Zwei Kessel und eine Fernüberwachung mit Hargassner-App erhöhen die Ausfallsicherheit. Wir sind sehr stolz darauf mit unserer Hargassner Heiztechnologie höchsten Wohlfühlkomfort für Zuschauer, Sportteams und Funktionäre zu gewährleisten und zugleich wesentlich zur Nachhaltigkeit und zur Heizkostenreduktion beigetragen zu haben,“ so die Hargassner Geschäftsführer Markus und Anton Hargassner.

Nachhaltige Wärme

Pellets aus Holz sind ein nachwachsender Energieträger aus Rest- und Schadholz. Sie sparen hohe Mengen an CO 2 ein. Die erzeugte Wärme entsteht zudem durch regionalen Brennstoff. Kurze Lieferwege senken den CO 2 -Fußabdruck zusätzlich.

„Als Hargassner Geschäftsführung gratulieren wir den Athleten und Athletinnen zu den beeindruckenden Leistungen und sehen mit umweltfreundlicher Heiztechnik den gesamten Biathlon Weltcup als Gewinner“, freuen sich Markus und Anton Hargassner sowie Martin Praxenthaler.

Mehr dazu auf: www.hargassner.com, www.hotcube-mobil.de, www.biathlon-ruhpolding.de/de/presse