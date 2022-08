BHB-Kongress 2022: Reden wir über unsere Zukunft!

Wenn am 23. und 24. November der BHB-Kongress endlich wieder „live“ an den Start geht, tut er das in einem besonderen Jahr. Eigentlich wollte die Branche die Corona-Auswirkungen bereits ausgeglichen haben - aber die Pandemie und der Angriffskrieg auf europäischem Boden treiben Engpässe, Inflation und Preise. Was erwarten die Leader aus Handel, Industrie und Dienstleistung? Wie reagiert die Branche auf die Herausforderungen? Auch hierzu wird der BHB-Kongress Stellung beziehen und ein breites Forum zum Austausch aller Beteiligten bieten.