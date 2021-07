Pressemeldung

Das ölhydraulische Selbstschlussventil ist der Klassiker bei den mechanischen Duschen von CONTI+. Einmal eingebaut, ist diese Wasserstrecke ein langlebiger und verlässlicher Begleiter. Das Funktionsprinzip ist so einfach wie durchdacht: Durch Betätigen des Druckknopfes wird die Wasserlaufzeit gestartet. Das Wasser läuft automatisch so lange, bis der Bedienknopf an den einstellbaren Endpunkt gelangt. Durch die robuste und vandalensichere Bedienung eignet sich diese Wasserstrecke optimal für Duschräume mit starker Beanspruchung.

Das Wichtigste im Überblick: