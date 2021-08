Pressemeldung

Stagnierendes Wasser bietet einen mehr als günstigen Nährboden für Keime, vor allem für Legionellen. Die Folge: Ablagerungen können für eine Verunreinigung des Leitungsnetzes sorgen und so der Qualität des Trinkwassers massiv schaden. Dabei ist besonders die menschliche Gesundheit zu bedenken, denn bei der nächsten Verwendung der Installationen werden diese Verunreinigungen ausgespült und gelangen so in Umlauf für den menschlichen Verzehr.

Ein Spülen der Leitungen reicht für die vollständigen Beseitigung der darin befindlichen Bakterien nicht aus. Rückstände der Keime bleiben in den Leitungen und breiten sich dort immer wieder erneut aus. Die Installationen und das Trinkwasser werden folglich dauerhaft belastet.

Um Verunreinigungen vollständig zu entfernen und die Trinkwasserqualität sowie die Gesundheit der Menschen zu schützen ist es daher von besonderer Bedeutung, eine professionelle Reinigung und Desinfektion der trinkwasserberührenden Elemente durchzuführen. Das gilt nicht nur nach jedem Einsatz, sondern besonders auch nach längeren Pausen.

Die BEULCO Desinfektionsanlage bietet die Möglichkeit, neben Trinkwasserschläuchen und -Unterverteilern auch Standrohre, Wasserzähler, Verkaufsstände und Hausinstallationen zu reinigen und desinfizieren.

Durch die besondere Schnelligkeit des angewandten Verfahrens sowie die gleichzeitige Bearbeitung von zwei Standrohren können diese innerhalb von kurzer Zeit auch erst kurz vor der Verwendung aufbereitet werden.

Das montierte Redox-Messgerät liefert ein kontrollierbares Ergebnis der Desinfektion, um trotz der besonderen Schnelligkeit die notwendige Sicherheit der richtigen Durchführung und Anwendung sicherzustellen.

Die Desinfektionseinheit kann auch ohne den kompletten Aufbau der Anlage eingesetzt werden. Dazu wird die Dosierpumpe mit den Armaturen und Anschlüssen von der Vorrichtung gelöst und zum Einsatzort transportiert – ganz flexibel durch die einfache Konstruktion.



So steht dem Schutz der menschlichen Gesundheit nichts mehr im Wege.



