Pressemeldung

Um die Sicherheit im Versorgungsnetz zu erhöhen und die gesamte Organisation zu erleichtern, werden mit iQ TrackIT alle Daten und Informationen zum Standrohr zentral an einem Ort gesichert. Standrohrdaten, Standorte, Mietverträge und Kundendaten können dort ganz einfach, übersichtlich und zu jeder Zeit mit einem beliebigen internetfähigen Gerät auf einen Blick eingesehen werden. Aufwändiges Zusammentragen von Informationen an verschiedenen Orten und in diversen Ordnern entfällt.

Mit der Lokalisierungsmöglichkeit und dem einfachen Vertragsmanagement werden einerseits die Einsatzorte und Anwendungen des Standrohres sichtbar, andererseits können so eventuelle Ursachen von Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Versorgungsnetzes schnell identifiziert werden.

Mit der Erweiterung von GPS-Trackern werden die Live-Standorte der Standrohre direkt ersichtlich und damit die Kontrolle über den Verbleib maximiert. Damit ist es auch möglich, für den Einsatz des Standrohres ein Gebiet (virtueller Zaun) festzulegen. Sobald das Standrohr diese Grenze überschreitet, erfolgt eine Warnmeldung über das System.

Bei der Auswertung der Daten werden weitere Informationen über die Nutzung der Standrohre gewonnen. So kann eingesehen werden, welches Standrohr einer Reparatur bedarf, wie lange dieses im Lager stand oder ob es aufgrund von kürzlicher Nutzung beziehungsweise langer Standzeit desinfiziert werden muss. Dies bietet insbesondere dann eine gute Entscheidungsgrundlage, wenn es um die Planung der Kapazität und Neuanschaffungen geht.

Um noch mehr Informationen zu iQ TrackIT sowie weitere intelligente Lösungen im Bereich Trinkwasserversorgung zu erhalten, klicken Sie bitte hier.