BEULCO bei der SHK Essen 2022

Die SHK in Essen findet wieder statt und die BEULCO GmbH & Co. KG ist mit dabei. Auch in diesem Jahr stellt das Unternehmen einige innovative Produkte auf der besucherstärksten Fachmesse im Bereich Sanitär, Heizung und Klima vor. Insbesondere zum Thema Trinkwasserhygiene und -desinfektion dürfen Sie einige spannende Produkte am Stand erwarten.