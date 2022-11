Bette glaubt an Qualität, die bleibt. Am Standort in Delbrück fertigt das Familienunternehmen deswegen Produkte für eine symbiotische Architektur, eine ästhetische und technische Einheit von Gebäudehülle und Innenraum. Mit einer Produktionskapazität von 2.000 Teilen pro Tag bzw. einer jährlichen Kapazität von etwa 500.000 Komponenten, entstehen hier hochwertige Badewannen, Duschen und Waschtische aus glasiertem Titan-Stahl. Handwerkskunst, die inspirierende Freiräume schenkt. Bette gewährt nun auch auf der Website des Unternehmens einen Blick hinter die Kulissen und führt die Websitebesucher informativ und inspirativ durch die Produktion.

Beständige Wertigkeit

Jedes Material hat seine Geschichte – und Bette hat eine Leidenschaft für echte Elemente und nachhaltige Werte. Im Stahldepot des Unternehmens lagern deshalb ausschließlich Platinen aus Titan-Stahl mit besonderer Tiefzieh- und Emailliereigenschaft. Zugeschnitten für bestimmte Produktgrößen vermeidet der Hersteller außerdem von Anfang an Verschnitt und Abfall. Für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen.

Von der Platine zum Rohkörper

In den Pressenstraßen des Betriebes von Bette werden Träume aus Stahl geformt. Die Originalpresse stammt aus den 1970er Jahren und wurde von Günther Schlichtherle konzipiert, dem Schwiegersohn des Firmengründers Heinrich Bette. Sie war der Ursprung für den gesamten Anlagenbau und die Technik im Presswerk. Heute hat das Familienunternehmen einen eigenen Werkzeugbau und konstruiert alle Werkzeuge selbst.

Die Grundlage perfekter Badelemente

Er ist das Basislager der Produktion bei Bette und die Grundlage für perfekte Badelemente: das Werkzeuglager. Hier schlummern eine Vielzahl von Tiefzieh- und Randbearbeitungswerkzeuge in verschiedenen Formen und Größen. Alle in Eigenleistung gebaut. Das Gewicht eines Werkzeugs: etwa 5 Tonnen.

Die Stimme des Stahls

Mit der Bette-eigenen Formgebungstechnik wird er widerstandfähige Stahl mit einer Kraft von 800 Tonnen Fingerspitzengefühl behutsam und fließend in Form gezogen, anstatt ihn zu strecken. So erreicht der Hersteller Produkte von höchster Präzision und Stabilität. Den unverwechselbaren Klang der beim Tiefziehen entsteht, kann man sich auf der Bette Website oder im neuen Showroom des Unternehmens am Standort in Delbrück anhören.

„An unserem Standort in Delbrück wird glasierter Titan-Stahl zum Leben erweckt. In unserem Werk können Besucher täglich bei einem geführten Werksrundgang Technik hautnah erleben und die Herstellung der verschiedenen Badelemente in der Bette Factory beobachten. Diesen spannenden Blick hinter die Kulissen wollten wir gerne allen unseren Kunden und Interessenten anbieten - auch denen, deren Anreise nach Delbrück sich nicht ganz so einfach gestaltet. Daher bieten wir nun auch auf unserer Website die Möglichkeit, das Herzstück unseres Standortes kennenzulernen und mitzuerleben, wie wir in unterschiedlichen Produktionsschritten Designobjekte von höchster Präzision und Stabilität erschaffen.“, sagte Sven Rensinghoff, Leiter Marketing & Produktmanagement bei Bette.