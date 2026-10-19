Mit BetteAlva erweitert Bette sein Sortiment um einen rechteckigen Aufsatzwaschtisch, der Ruhe, Präzision und gestalterische Freiheit auf besondere Weise verbindet. Charakteristisch ist vor allem seine filigrane, dünn ausgearbeitete Randgestaltung. Sie verleiht dem Waschtisch eine bemerkenswerte Leichtigkeit und macht ihn zu einem architektonisch klaren Statement am Waschplatz. Die exakte Kantenführung und die ausgewogenen Proportionen verleihen BetteAlva eine moderne, zeitlose Ausstrahlung. Als erster eckiger Waschtisch von Bette in sichtbarer Materialstärke setzt er einen eigenständigen Akzent in der Badgestaltung.

Gerade diese präzise Form macht BetteAlva so vielseitig einsetzbar. Im Familienbad schafft er eine aufgeräumte, hochwertige Atmosphäre, im Gäste-WC setzt er auch auf kleiner Fläche ein starkes Zeichen. Ebenso eignet sich der Waschtisch für stilvolle Anwendungen in Hotel- und Gastronomieprojekten, in denen Materialqualität, Robustheit und gestalterische Individualität gleichermaßen gefragt sind. Seine große Farbauswahl eröffnet dafür viel Spielraum: Mit den Key Colours lassen sich harmonische, ganzheitliche Badkonzepte realisieren, während die Bespoke Colours gezielt markante Akzente setzen. Bette unterscheidet seine Farbwelt aktuell in mehr als 30 Key Colours für das gesamte emaillierte Sortiment und 40 Bespoke Colours für aufmerksamkeitsstarke Einzelinszenierungen. So fügt sich BetteAlva in die unterschiedlichsten Stilwelten ein, von ruhig und natürlich bis expressiv und individuell.

Auch im Alltag spielt BetteAlva die Stärken von Stahl und Email konsequent aus. Die porenfreie Oberfläche ist robust, hygienisch und pflegeleicht, damit erfüllt der Waschtisch hohe Ansprüche in privaten wie halböffentlichen Bädern. Zugleich steht BetteAlva für langlebige Qualität und verantwortungsvolle Materialität: Das Material ist zu 100 Prozent recyclingfähig, auf den glasierten Titan-Stahl gibt Bette 30 Jahre Garantie. So verbindet BetteAlva filigranes Design mit dauerhafter Alltagstauglichkeit und nachhaltigem Anspruch.