Duschfliese: BetteAir integriert sich so plan und vollkommen wie eine Fliese in den Badboden. Bild: Bette

Mit der ersten Duschfläche aus glasiertem Titan-Stahl, BetteFloor, läutete Bette 2006 eine neue Ära des fugenlosen, bodenebenen Duschens ein. Lange fragte sich das Unternehmen, wie diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben und ein äußerst reduziertes, integriertes Design perfektioniert werden kann. Erst die Entwicklung optimierter Herstellungsverfahren und neuer Technologien für Ablauf und Installation ermöglichte es Bette, die Evolution der Duschwanne zu einem Teil des Badbodens zu vollenden – BetteAir ist die weltweit erste Duschfliese aus glasiertem Titan-Stahl.

Um BetteAir als Duschfläche zu entwickeln, die sich so perfekt in den Badboden einpasst, dass sie kaum noch auffällt, kooperierte Bette wieder mit Designer Dominik Tesseraux (Tesseraux & Partner, Potsdam). Aus dieser bewährten Zusammenarbeit entstand ein Design, das so reduziert, flach und ebenmäßig ist, wie noch keine Duschfläche aus glasiertem Titan-Stahl vor ihr. Die Randhöhe des Produktkörpers wurde auf unglaubliche zehn Millimeter reduziert – das entspricht in etwa der Materialstärke einer großformatigen Fliese – und die minimale Einbauhöhe damit auf lediglich 97 Millimeter. Flacher lässt sich der Duschbereich kaum realisieren, zumindest wenn das Wasser noch sauber ablaufen soll. Das Unternehmen nennt BetteAir aus diesem Grund Duschfliese – auch weil sie wie eine herkömmliche Fliese direkt auf den Estrich geklebt werden kann.

Damit BetteAir aber auch perfekt, sprich mit minimalen Fugen, ins Fliesenraster passt, mussten auch die Eckradien noch weiter verringert werden – die bei Bette auch bislang schon rekordverdächtig spitz waren. Äußerst feine fünf Millimeter betragen sie nun, was die Möglichkeiten des glasierten Titan-Stahls wortwörtlich auf die Spitze treibt und nur dank der meisterhaften Beherrschung des Werkstoffs durch Bette realisiert werden konnte.

Fällt der Blick von oben auf die Duschfliese, ist nur ein schmaler, kreisrunder Spalt inmitten ihrer brillanten Oberfläche sichtbar. Durch den nur drei Millimeter feinen Spalt fließt das Wasser wie von Zauberhand ab, mit einer Kapazität, die auch opulenten Regenduschen genügt. Dafür hat Bette den Ablauf neu gedacht und ihn auf 200 Millimeter vergrößert. Der glasierte Ablaufdeckel ist dabei absolut plan, sodass der Nutzer beim Duschen keinen Unterschied zur umliegenden Fläche spürt oder sieht. Um den Ablauf zu reinigen, wird der Deckel einfach abgenommen und danach wieder aufgesetzt – dank einer cleveren Konstruktion mit kleinen Haltenasen sitzt er sofort fest und wackelfrei. Viel Mühe muss in die Reinigung jedoch nicht gesteckt werden, denn der glasierte Titan-Stahl der Duschfliese ist sehr hygienisch und so glatt, sodass Schmutz kaum anhaften kann. Zusätzlich befindet sich unter dem Ablauf sich eine neuartige, selbstreinigende Ablaufgarnitur, in der sich keine Haare verfangen können – wie auch nicht im dahinter liegenden Rohrsegment.

Erhältlich ist BetteAir ist in acht Formaten von 900 x 900 bis 1400 x 1000 Millimetern. Damit können Duschzonen in vielen gängigen Abmessungen realisiert werden, vom kleinen Standard-Format bis zur XL-Fläche für maximales Duschvergnügen allein oder zu zweit. Damit sich BetteAir nicht nur nahtlos in den Badboden einfügt, sondern auch in jedes Badambiente, ist die Duschfliese in 31 Farben wählbar, darunter beliebte Sanitärfarben, exklusive Mattfarben sowie trendige Effektfarben – rutschhemmende Oberflächen sind ebenfalls erhältlich.