Vertriebsleiter Dirk Pfeiffer (Mitte) begrüßt die neuen Außendienstmitarbeiter Tarik Kneib (links) und Stefan Holtz (rechts) am Unternehmenssitz in Delbrück. Quelle: Bette
10.02.2026  Pressemeldung Alle News von Bette

Bette Vertriebsteam verstärkt

Neue Außendienstmitarbeiter für Hessen, Sachsen und Thüringen

Mit Tarik Kneib und Stefan Holtz verstärkt Bette sein Vertriebsteam in zwei wichtigen Regionen Deutschlands. Tarik Kneib tritt die Nachfolge von Andreas Neeb an und wird die Betreuung und Beratung der Fachpartner in Hessen übernehmen. Stefan Holtz folgt auf Frank Ellmer und kümmert sich um die Kunden in Sachsen und Thüringen. Beide bringen langjährige Branchenerfahrung und ein tiefes Verständnis für den Sanitärmarkt mit.

Dank an die bisherigen Kollegen

Bette bedankt sich herzlich bei Andreas Neeb und Frank Ellmer für ihren langjährigen und engagierten Einsatz im Außendienst. Mit ihrem Fachwissen, ihrer Verlässlichkeit und ihrer Kundennähe haben sie entscheidend zur erfolgreichen Marktposition von Bette beigetragen. Das gesamte Unternehmen wünscht ihnen für den Ruhestand alles Gute und vor allem Gesundheit.

Vertriebsleitung begrüßt die neuen Kollegen

Dirk Pfeiffer, Vertriebsleiter Süd/Ost bei Bette, hieß die neuen Kollegen in Delbrück willkommen und betonte die Bedeutung eines starken Außendienstes für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk. Mit Kneib und Holtz setzt Bette auf Kontinuität, Kompetenz und persönliche Betreuung in den Regionen.

Die neuen Ansprechpartner sind seit dem 1. Februar 2026 für ihre jeweiligen Regionen im Einsatz.

Bette GmbH & Co. KG
Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Str. 1
33129 Delbrück
Deutschland
Telefon:  05250 - 5110
www.my-bette.com
