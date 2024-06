Zum 1. Mai hat Markus Maedje die Leitung des Vertriebs International bei Bette übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die Betreuung und Steuerung der Auslandsmärkte sowie alle Vertriebsaktivitäten zur Pflege bestehender und zum Aufbau neuer Exportmärkte. Der Schwerpunkt seiner Aufgaben liegt in der systematischen strategischen Weiterentwicklung der internationalen Vertriebsaktivitäten und -organisation. Aus seiner beruflichen Karriere, zuletzt bei Duscholux, davor in der Bauelementeindustrie und bei Grohe, bringt Markus Maedje ein tiefes Verständnis für das Objekt- und Handelsgeschäft mit. „Mein vorrangiges Ziel ist es, die internationale Präsenz von Bette weiter auszubauen und neue Marktpotenziale für das Unternehmen zu erschließen“, so Maedje.

Bereits seit dem 1. April 2024 verstärkt Tobias Mehlsam als Leiter Projektgeschäft National/International das Führungsteam von Bette. Die direkte und intensive Betreuung des Projektgeschäfts hat für die renommierte Badmarke im hochwertigen Preissegment in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mehlsams Aufgaben umfassen die Führung des operativen Projektgeschäfts sowie insbesondere die strategische Weiterentwicklung der Aktivitäten im deutschsprachigen Raum und auf den internationalen Märkten. Der diplomierte Bauingenieur greift dabei auf breite Erfahrungen in Sachen Marketing, Technik und Einkauf zurück, die er unter anderem bei der Hasenkopf Industrie Manufaktur und bei Dupont gesammelt hat.

„Die Besetzung dieser Schlüsselpositionen ist Teil unser Strategie, national und international kontinuierlich weiter zu wachsen. Beide Führungskräfte werden mit ihrer Erfahrung maßgeblich dazu beitragen, die Marke Bette zu stärken und neue Marktchancen zu nutzen“, sagt Bette Geschäftsführer Thilo C. Pahl.