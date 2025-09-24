Bette veröffentlicht neues Brandbook: Markenverständnis auf einen Blick
Das Booklet präsentiert die Marke Bette als Hersteller für architektonisch gestaltete Badelemente aus glasiertem Titanstahl. Im Fokus stehen dabei zentrale Themen wie Fertigungsqualität, Nachhaltigkeit, Systemlösungen und Designanspruch. Zahlreiche Bildbeispiele und markenprägende Aussagen vermitteln dabei mehr als nur Produktinformationen. Sie zeigen, wie Bette Badgestaltung versteht – als Verbindung von technischer Präzision und gestalterischer Inspiration.
„Mit dem Brandbook geben wir unseren Partnern ein Werkzeug an die Hand, das unsere Haltung zur Badgestaltung greifbar macht“, erklärt Sven Rensinghoff, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Bette. „Es geht um weit mehr als Produkte. Es geht um Qualität, Vertrauen und eine gemeinsame Vision für zeitgemäßes Bauen.“
Besonders hilfreich für die Praxis: Das beigelegte Poster liefert eine kompakte Übersicht über das Sortiment, vom Waschtisch über die Duschfläche bis hin zur Badewanne. Ideal für Beratung, Planung und Präsentation.
Das Brandbook kann kostenfrei über die Website von Bette angefordert werden: